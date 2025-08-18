هلاکت ۹۰۰ نظامی صهیونیست در غزه؛ کسری ۳۱ میلیارد دلاری بودجه تل آویو

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری فلسطینی شهاب در گزارشی به بررسی تلفات و خسارات انسانی و مادی ارتش رژیم صهیونیستی در طول جنگ در غزه پرداخته و نوشت که بنا بر آمارهای رسمی ارتش این رژیم، از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تعداد ۸۹۸ نظامی و افسر ارتش رژیم صهیونیستی در غزه به هلاکت رسیده‌اند که از این تعداد، ۴۵۴ نفر در عملیات زمینی در غزه کشته شده‌اند.

همچنین آمارهای رسمی رژیم صهیونیستی از زخمی شدن حدود ۶۱۹۳ نظامی در غزه حکایت دارد. از این تعداد، ۹۲۴ مورد جراحت شدید و ۲۸۷۲ مورد جراحت از زمان آغاز عملیات زمینی بوده است. در داده‌های ارتش، آمار واقعی مصدومیت و جراحت نظامیان یا جراحات غیر کشنده و همچنین مشکلات روانی در نتیجه این جنگ مورد سانسور نظامی قرار می‌گیرد.

بر اساس این گزارش حوادث عملیاتی منجر به کشته شدن ۷۸ سرباز و افسر شده است. علاوه بر این، حدود ۳۱۴۳ مورد جراحت گسترده در میان فرماندهی جنوبی و شمالی گزارش شده است. همچنین حدود ۱۸,۵۰۰ نفر از نیروهای ارتش و امنیتی زخمی شده‌اند.

ثبت ۴۲ مورد خودکشی در میان نظامیان و افسران ارتش رژیم صهیونیستی نشان می‌دهد که فشار روانی عظیمی بر نظامیان ارتش در طول این جنگ وارد می‌شود. این در حالی است که بیش از ۱۰ هزار سرباز از اختلالات روانی و واکنش‌های پس از سانحه رنج می‌برند. از این میان ۳۷۶۹ مورد تشخیص دائمی قرار گرفته‌اند و پیش‌بینی می‌شود این آمار در سال ۲۰۲۵ به دلیل ادامه درگیری‌ها و فشار روانی مداوم بر سربازان و نیروهای ذخیره دو برابر شود.

ارتش صهیونیستی در این جنگ متحمل خسارات سنگینی در تجهیزات و ماشین‌آلات نظامی شده است که تاکنون به حدود ۳۰۵ میلیارد شِکِل (۸۷ میلیارد دلار) رسیده است، پیش‌بینی می‌شود این هزینه‌ها تا پایان سال ۲۰۲۵ به ۲۰۰ میلیارد شِکِل (۵۷ میلیارد دلار) افزایش پیدا کند.

این جنگ به افزایش کسری مالی حدود ۱۰۶.۲ میلیارد شِکِل (۳۱.۵ میلیارد دلار) تا پایان سال ۲۰۲۴ منجر شده است.