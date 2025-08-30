به گزارش خبرنگار مهر، حامد قادرمرزی عصر شنبه در نشست بررسی عملکرد این صندوق در استان مرکزی اظهار کرد: تحول در پوشش بیمه‌ای و سرمایه‌گذاری‌های منطقه‌ای از پیش‌نیازهای اساسی برای توسعه پایدار و اقتصادی روستاها به‌شمار می‌رود.

وی افزود: این نشان می‌دهد که جامعه روستایی ما به اندازه چند کشور مهم و تأثیرگذار از جمله در اروپا و خلیج فارس اهمیت دارد.

قادرمرزی تصریح کرد: اگر جمعیت ۲۰ میلیون و ۷۳۵ هزار نفری روستاییان کشور را با جمعیت کشورهای مستقل دنیا مقایسه کنیم، ایران در رتبه ۵۸ جهانی قرار دارد.

وی ادامه داد: با توجه به این مقیاس، ضروری است که خدمات به روستاییان به‌ویژه در زمینه بیمه، از یک نگاه ملی و فراگیر برخوردار باشد تا به‌طور مؤثر و مداوم، امنیت اجتماعی و اقتصادی آن‌ها تأمین شود.

افزایش مستمری‌های بیمه‌شدگان به ۵۲ میلیون ریال در ۲۰ سال گذشته

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، عشایر و روستاییان کشور با اشاره به مشکلات فعلی صندوق بیمه، گفت: با گذشت ۲۰ سال از عمر صندوق، هنوز تنها سه میلیون و نیم نفر از جمعیت هدف ۲۱ میلیون نفری تحت پوشش قرار دارند که این فاصله با مأموریت‌های ملی صندوق فاصله زیادی دارد و نیاز به همت و همکاری بیشتر دارد.

وی افزود: در شهرستان‌هایی مانند خنداب، لازم است که زنجیره ارزش محصولات کشاورزی در داخل استان شکل گیرد تا سود اصلی به دست تولیدکنندگان واقعی برسد.

قادرمرزی تصریح کرد: برای این امر باید شرکت‌های بزرگ وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از جمله شستا وارد عمل شوند.

وی ادامه داد: استقلال مالی صندوق یکی از دغدغه‌های اصلی است و در آینده نزدیک باید منابع صندوق به‌صورت مولد و خودکفا درآید، به‌ویژه در دوران بازنشستگی که تعداد ورودی‌ها کاهش می‌یابد.

قادرمرزی تاکید کرد: انتظار می‌رود مدیران استانی ظرف ۲۰ روز آینده پیشنهادهای مشخصی برای سرمایه‌گذاری و بهبود وضعیت روستاها ارائه دهند.

۶۵ هزار نفر در استان مرکزی عضو صندوق بیمه کشاورزان و روستاییان هستند

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، عشایر و روستاییان کشور گفت: ۶۵ هزار نفر در استان مرکزی تحت پوشش این صندوق قرار دارند و از مزایای بیمه اجتماعی بهره‌مند می‌شوند.

قادرمرزی افزود: در حال حاضر، بیش از سه میلیون و ۴۰۰ هزار نفر عضو صندوق بیمه کشاورزان، عشایر و روستاییان هستند که از این تعداد، دو میلیون و ۲۰۰ هزار نفر به‌طور فعال از مزایای بیمه استفاده می‌کنند.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه این بیمه در تمام استان‌ها به‌جز کردستان برای عشایر موجود است در استان مرکزی، شمار اعضای صندوق به ۶۵ هزار نفر رسیده است که نشان‌دهنده گستردگی و اهمیت این طرح در میان کشاورزان و روستاییان است.

قادرمرزی تصریح کرد: افراد ساکن در روستاها و عشایر یا ساکنین شهرهای با جمعیت کمتر از ۲۰ هزار نفر، می‌توانند از مزایای این صندوق بهره‌مند شوند.

وی با اشاره به نقش این بیمه در بهبود وضعیت اجتماعی و اقتصادی کشاورزان و روستاییان گفت: این طرح‌ها به‌ویژه برای کسانی که تحت پوشش بیمه‌های دیگر قرار ندارند، امنیت خاطر و آرامش فراهم می‌آورد.