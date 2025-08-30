طرح‌ بازنشستگی زمین و توقف کشت به زیان بخش کشاورزی است

به گزارش خبرنگار مهر، نادرقلی ابراهیمی عصر شنبه در نشست مشترک با مدیران صندوق بیمه اجتماعی و مسئولان استانی، اظهار کرد: روستاییان ستون اصلی تولید کشور هستند و بدون حضور آنان، جریان تولید و تأمین امنیت غذایی با چالش جدی مواجه می‌شود بنابراین توسعه بیمه اجتماعی روستاییان و کشاورزان می‌تواند نقش بسزایی در کاهش فقر و افزایش رفاه اجتماعی داشته باشد.



نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: با وجود اینکه حدود ۵۰۰ هزار نفر از جمعیت استان مرکزی را روستاییان تشکیل می‌دهند، اما در حال حاضر صندوق بیمه اجتماعی تنها ۷۵ هزار نفر را تحت پوشش دارد که این وضعیت پس از دو دهه از تأسیس صندوق، شایسته نیست.

وی ادامه داد: امیدواریم تا پایان سال جاری شمار بیمه‌شدگان به ۱۵۰ هزار نفر و در سال آینده به ۳۰۰ هزار نفر برسد در غیر این صورت، مجلس به طور جدی وارد حوزه نظارت خواهد شد و با توجه به اینکه صندوق در سال جاری از ۱۶ هزار میلیارد تومان اعتبار برخوردار است، لازم است برنامه‌های عملیاتی برای جذب حداکثری روستاییان تدوین شود.

وی گفت: کارشناسان صندوق باید بسته‌هایی شامل مشوق‌ها و حتی الزام‌های قانونی طراحی کنند و ارائه هر نوع خدمات اجتماعی نیز به عضویت در صندوق وابسته باشد.

وی با اشاره به برنامه هفتم توسعه افزود: طبق این برنامه، کشور باید به ۹۰ درصد خودکفایی در بخش کشاورزی دست یابد، این هدف تنها با شعار تحقق پیدا نمی‌کند، بلکه نیازمند اقدام‌های عملی، ایجاد زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری و ارائه مشوق‌های مالی به کشاورزان است.

وی با انتقاد از برخی دیدگاه‌ها در حوزه کشاورزی تصریح کرد: طرح‌هایی همچون بازنشستگی زمین یا توقف کشت به زیان کشور است زیرا کشاورز در کنار زمین و دام خود، هم تولید می‌کند و هم به جامعه خدمت می‌رساند و به همین دلیل اجازه نخواهیم داد جریان تولید متوقف شود.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: مجلس شورای اسلامی از هر اقدامی که منجر به افزایش رفاه روستاییان، توسعه بیمه اجتماعی و تقویت خودکفایی شود، حمایت خواهد کرد.