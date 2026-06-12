خوزستان دومین استان دارای مجروح در جنگ رمضان بود

به گزارش خبرنگار مهر، حاتم بوستانی جمعه شب در نشست با نمایندگان تشکلهای دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اهواز با حضور معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت، به تشریح عملکرد زیرساختهای درمانی استان در شرایط جنگی پرداخت.
وی افزود: دانشگاه علوم پزشکی جندیشاپور اهواز و دیگر دانشگاههای استان از نظر تعداد مجروحان و شهدا، دومین دانشگاه و دومین استان کشور بودند و کادر درمان در سختترین شرایط توانستند خدمات سلامت را پایدار نگه دارند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندیشاپور اهواز با اشاره به اختلال در فعالیت برخی مراکز درمانی بیان کرد: در ایام جنگ سوم، بیمارستان ابوذر به مدت یک هفته و بیمارستان بقائی ۲ به مدت ۲۵ روز تعطیل شدند؛ این در حالی است که بیمارستان بقائی ۲ مرکز درمان کودکان و بزرگسالان مبتلا به سرطان و بیماریهای هماتولوژی است و امکان انتقال خدمات آن به مراکز دیگر وجود نداشت.
بوستانی تصریح کرد: با تلاش گسترده کادر درمان، بیمارستان قدیمی شفا طی یک هفته با ۱۴۰ تخت فعال و نزدیک به استاندارد تجهیز و برای ارائه خدمات به بیماران راهاندازی شد.
وی با اشاره به تخریب گسترده بیمارستان امام علی (ع) اندیمشک در جریان جنگ اظهار کرد: پس از این حادثه فعالیت اورژانس این بیمارستان تنها ۳۰ دقیقه متوقف شد و سپس مجدداً به چرخه خدمت بازگشت؛ همچنین با وجود خسارتهای ناشی از اصابت پرتابهها، بخشهایی مانند آزمایشگاه، سیتیاسکن و امآرآی به فعالیت خود ادامه دادند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز ادامه داد: در جریان بازسازی و بهسازی این مرکز درمانی، ظرفیت بخش دیالیز بیمارستان از ۹ تخت به ۱۶ تخت افزایش یافت و این بخش با تجهیزات جدید و سامانه اعلان حریق راهاندازی شد.
بوستانی در ادامه با اشاره به محدودیت منابع مالی گفت: سال گذشته حدود ۲۴ درصد از اعتبارات به استان خوزستان تخصیص یافت و با وجود این محدودیتها، دانشگاه تلاش کرده است با مدیریت منابع، صرفهجویی و بهینهسازی هزینهها، برنامههای اصلی خود را بدون کاهش کیفیت ادامه دهد.
وی در پایان با اشاره به نزدیک شدن ماه محرم، برگزاری مراسم اربعین حسینی را از مهمترین اولویتهای پیش روی دانشگاه عنوان کرد و افزود: تجربه موفق سال گذشته با مشارکت نهادهایی مانند ارتش، سپاه و تأمین اجتماعی رقم خورد و امیدواریم امسال نیز با همافزایی دستگاهها، خدمات درمانی مطلوبتری به زائران ارائه شود.
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