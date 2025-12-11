  1. استانها
  2. ایلام
۲۰ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۴۰

۵۲ درصد بدنه آموزش و پرورش ایلام را بانوان تشکیل می‌دهند

ایلام - استاندار ایلام گفت: ۵۲ درصد بدنه آموزش و پرورش ایلام را بانوان تشکیل می‌دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد کرمی ظهر پنجشنبه در نشست مدیران آموزشی استان ایلام به مناسبت گرامیداشت روز زن، با تأکید بر نقش کلیدی بانوان فرهنگی در تربیت نسل آینده و کاهش آسیب‌های اجتماعی گفت: ۵۲ درصد بدنه آموزش و پرورش استان را بانوان تشکیل می‌دهند و هر جا به زنان اعتماد شده، موفقیت‌های ارزشمندی رقم خورده است.

وی با اشاره به نقش پررنگ زنان در مدیریت خانواده و جامعه افزود: در هر حوزه‌ای که مسئولیت به بانوان سپرده شده، نتایج مطلوب و قابل‌لمس بوده است. زنان نه‌تنها در خانواده مدیر اصلی تربیت و امور زندگی هستند، بلکه در عرصه‌های اداری نیز توانمندی خود را ثابت کرده‌اند.

وی تأکید کرد: ۵۲ درصد نیروی انسانی آموزش و پرورش استان را بانوان تشکیل می‌دهند و این ظرفیت گسترده می‌تواند موتور محرک توسعه و ارتقای نظام آموزشی باشد.

کرمی با تأکید بر اینکه هیچ مقطعی در زندگی به اندازه دوران دانش‌آموزی و دانشجویی اثرگذار نیست، مدرسه را مهم‌ترین پایگاه تربیت و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی دانست و گفت: اگر می‌خواهیم تحول و رویکردهای اجتماعی تغییر یابد، ایستگاه اصلی آموزش و پرورش است.

استاندار ایلام عنوان کرد: آسیب‌های اجتماعی امروز همه ما را نگران کرده است؛ یکی از مهم‌ترین راهکارهای مقابله با این آسیب‌ها، اعتماد به بانوان فرهنگی و ایجاد ظرفیت‌های حمایتی برای آنان است.

وی افزود: سرمایه‌گذاری در حوزه زنان فرهنگی نه هزینه، بلکه سرمایه‌گذاری ایمن و مطمئن برای آینده استان است.

کرمی با اشاره به اهمیت نشاط اجتماعی گفت: سلامت، مقدمه تربیت سالم و پیشرفت جامعه است. باید فضاهای ورزشی ویژه بانوان توسعه یابد. اقدامات خوبی آغاز شده اما کافی نیست و باید شرایط رفاهی، معیشتی و ورزشی بانوان بیش از گذشته تقویت شود.

وی افزود: انتظار داریم با یک تعامل دوطرفه و برنامه‌ریزی اصولی، مسائل و مشکلات استان را با کمک فرهنگیان توانمند حل کنیم؛ هیچ‌کس بهتر از خود شما ظرفیت‌ها و چالش‌ها را نمی‌شناسد.

کرمی همچنین خواستار همکاری بیشتر دانشگاه‌ها با آموزش و پرورش شد و گفت: آموزش و پرورش می‌تواند برای دانشگاه‌ها و دستگاه‌های اجرایی نقش محرک داشته باشد. اگر مسئله‌ای در استان حل نشده، باید دانشگاه و آموزش و پرورش در کنار هم ورود کنند.

استاندار ایلام در پایان ابراز امیدواری کرد: این نشست، آغازی برای کاهش دغدغه‌های بانوان فرهنگی باشد. همه روزهای سال روز تکریم زن و مادر است. باور داریم که با اتکا به توانمندی بانوان، می‌توان آینده‌ای روشن‌تر برای استان رقم زد.

