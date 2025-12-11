به گزارش خبرنگار مهر، احمد کرمی ظهر پنجشنبه در نشست مدیران آموزشی استان ایلام به مناسبت گرامیداشت روز زن، با تأکید بر نقش کلیدی بانوان فرهنگی در تربیت نسل آینده و کاهش آسیب‌های اجتماعی گفت: ۵۲ درصد بدنه آموزش و پرورش استان را بانوان تشکیل می‌دهند و هر جا به زنان اعتماد شده، موفقیت‌های ارزشمندی رقم خورده است.

وی با اشاره به نقش پررنگ زنان در مدیریت خانواده و جامعه افزود: در هر حوزه‌ای که مسئولیت به بانوان سپرده شده، نتایج مطلوب و قابل‌لمس بوده است. زنان نه‌تنها در خانواده مدیر اصلی تربیت و امور زندگی هستند، بلکه در عرصه‌های اداری نیز توانمندی خود را ثابت کرده‌اند.

وی تأکید کرد: ۵۲ درصد نیروی انسانی آموزش و پرورش استان را بانوان تشکیل می‌دهند و این ظرفیت گسترده می‌تواند موتور محرک توسعه و ارتقای نظام آموزشی باشد.

کرمی با تأکید بر اینکه هیچ مقطعی در زندگی به اندازه دوران دانش‌آموزی و دانشجویی اثرگذار نیست، مدرسه را مهم‌ترین پایگاه تربیت و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی دانست و گفت: اگر می‌خواهیم تحول و رویکردهای اجتماعی تغییر یابد، ایستگاه اصلی آموزش و پرورش است.

استاندار ایلام عنوان کرد: آسیب‌های اجتماعی امروز همه ما را نگران کرده است؛ یکی از مهم‌ترین راهکارهای مقابله با این آسیب‌ها، اعتماد به بانوان فرهنگی و ایجاد ظرفیت‌های حمایتی برای آنان است.

وی افزود: سرمایه‌گذاری در حوزه زنان فرهنگی نه هزینه، بلکه سرمایه‌گذاری ایمن و مطمئن برای آینده استان است.

کرمی با اشاره به اهمیت نشاط اجتماعی گفت: سلامت، مقدمه تربیت سالم و پیشرفت جامعه است. باید فضاهای ورزشی ویژه بانوان توسعه یابد. اقدامات خوبی آغاز شده اما کافی نیست و باید شرایط رفاهی، معیشتی و ورزشی بانوان بیش از گذشته تقویت شود.

وی افزود: انتظار داریم با یک تعامل دوطرفه و برنامه‌ریزی اصولی، مسائل و مشکلات استان را با کمک فرهنگیان توانمند حل کنیم؛ هیچ‌کس بهتر از خود شما ظرفیت‌ها و چالش‌ها را نمی‌شناسد.

کرمی همچنین خواستار همکاری بیشتر دانشگاه‌ها با آموزش و پرورش شد و گفت: آموزش و پرورش می‌تواند برای دانشگاه‌ها و دستگاه‌های اجرایی نقش محرک داشته باشد. اگر مسئله‌ای در استان حل نشده، باید دانشگاه و آموزش و پرورش در کنار هم ورود کنند.

استاندار ایلام در پایان ابراز امیدواری کرد: این نشست، آغازی برای کاهش دغدغه‌های بانوان فرهنگی باشد. همه روزهای سال روز تکریم زن و مادر است. باور داریم که با اتکا به توانمندی بانوان، می‌توان آینده‌ای روشن‌تر برای استان رقم زد.