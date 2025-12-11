  1. استانها
۲۰ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۴۶

۱۲٠ کیلوگرم حشیش در سواحل جاسک کشف شد

جاسک- فرمانده مرزبانی هرمزگان از شناسایی محل دپوی موادمخدر و کشف ۱۲۰ کیلوگرم حشیش در سواحل بندر جاسک خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار بهزاد ابراهیمی در تشریح این خبر، اظهار کرد: در پی کسب خبری مبنی بر نگهداری مقادیری مواد مخدر در سطح سواحل شهرستان بندرجاسک، رسیدگی به این موضوع در دستور کار اطلاعاتی مرزبانان پایگاه قرار گرفت.

وی افزود: پس از ساعتی گشت زنی، مرزبانان محل اختفای مواد مخدر را در خانه‌ای متروکه در ساحل شهرستان شناسایی و پس از هماهنگی قضائی در بازرسی از محل، توانستند ۱۲۰ کیلوگرم مواد مخدر از نوع حشیش را کشف کنند.

فرمانده مرزبانی هرمزگان با بیان اینکه تلاش مرزبانان برای شناسایی و دستگیری عوامل این پرونده ادامه دارد، تصریح کرد: دریابانان با افراد سودجو و فرصت طلب که اقدام به ورود مواد مخدر به مرزهای استان می‌کنند برابر قانون قاطعانه برخورد می‌کنند.

