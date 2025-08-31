خودروی حامل سوخت قاچاق در شیروان توقیف شد

سرهنگ جواد زرهرن در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: ماموران انتظامی بخش قوشخانه شیروان هنگام گشت زنی و کنترل خودروهای عبوری، از فعالیت قاچاقچیان سوخت مطلع و موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: پس از توقف خودرو و بازرسی از آن، هزار لیتر گازوئیل فاقد مجوز کشف شد که متهم اعتراف کرد قصد انتقال آن به بجنورد و سپس قاچاق به بندر عباس را داشته است.

سرپرست انتظامی شیروان با اشاره به دستگیری یک نفر در این رابطه، خاطرنشان کرد: ارزش تقریبی محموله کشف شده بالغ بر ۴۰۰ میلیون ریال برآورد شده و پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل شد.