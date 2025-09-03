دستگیری ۴ سارق خشن و کشف ۸ فقره سرقت در خراسان شمالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری پلیس، سرهنگ تقی توئی اظهار کرد: در راستای کنترل و کاهش سرقت، طرح مبارزه با سارقان خشن با حداکثر توان توسط کارآگاهان پلیس آگاهی و واحدهای تجسس رده‌های انتظامی به مدت سه روز در سطح خراسان شمالی اجرا شد.

وی افزود: مأموران در جریان این طرح موفق به شناسایی و دستگیری ۴ سارق شدند و متهمان در بازجویی‌ها به ارتکاب ۸ فقره سرقت اعتراف کردند.

رئیس پلیس آگاهی خراسان شمالی تصریح کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند و از شهروندان خواست با همکاری و توجه به توصیه‌های پیشگیرانه پلیس، در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک، مراتب را سریعاً از طریق شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.