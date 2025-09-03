  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۱۲ شهریور ۱۴۰۴، ۷:۵۲

باند کلاهبرداران با چک کارتن‌خواب‌ها در خراسان شمالی دستگیر شد

باند کلاهبرداران با چک کارتن‌خواب‌ها در خراسان شمالی دستگیر شد

بجنورد- فرمانده انتظامی خراسان شمالی از دستگیری باند کلاهبرداران حرفه‌ای که با سوءاستفاده از چک افراد کارتن‌خواب اقدام به خرید میلیاردی از کارخانه‌داران کرده بودند، خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سعید مطهری‌زاده صبح چهارشنبه در گفت وگو با رسانه‌ها اظهار کرد: در پی تشکیل پرونده کلاهبرداری با موضوع خرید کالا از کارخانه‌های شهرک صنعتی شیروان با چک‌های بلامحل، رسیدگی تخصصی پرونده به پلیس آگاهی ارجاع شد و موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان قرار گرفت.

وی افزود: تحقیقات هوشمندانه مأموران و استعلام از بانک‌ها نشان داد صاحبان چک‌ها افراد کارتن‌خواب هستند که متهمان با سوءاستفاده از مدارک هویتی آنان، اقدام به اخذ دسته چک و خرید کالا به ارزش سه میلیارد تومان کرده بودند.

سردار مطهری‌زاده تصریح کرد: اعضای سه نفره این باند در یک عملیات پلیسی در مخفیگاهشان دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی خراسان شمالی با هشدار به شهروندان و صاحبان واحدهای صنفی گفت: از پذیرش و معامله با چک افراد ناشناس خودداری کنند و قبل از خرید حتماً استعلام

کد خبر 6578218

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها