به گزارش خبرنگار مهر، سردار سعید مطهری‌زاده صبح چهارشنبه در گفت وگو با رسانه‌ها اظهار کرد: در پی تشکیل پرونده کلاهبرداری با موضوع خرید کالا از کارخانه‌های شهرک صنعتی شیروان با چک‌های بلامحل، رسیدگی تخصصی پرونده به پلیس آگاهی ارجاع شد و موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان قرار گرفت.

وی افزود: تحقیقات هوشمندانه مأموران و استعلام از بانک‌ها نشان داد صاحبان چک‌ها افراد کارتن‌خواب هستند که متهمان با سوءاستفاده از مدارک هویتی آنان، اقدام به اخذ دسته چک و خرید کالا به ارزش سه میلیارد تومان کرده بودند.

سردار مطهری‌زاده تصریح کرد: اعضای سه نفره این باند در یک عملیات پلیسی در مخفیگاهشان دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی خراسان شمالی با هشدار به شهروندان و صاحبان واحدهای صنفی گفت: از پذیرش و معامله با چک افراد ناشناس خودداری کنند و قبل از خرید حتماً استعلام