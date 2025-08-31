سرهنگ محمد روهنا در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: در پی دریافت گزارش‌های متعدد مردمی مبنی بر سرقت از منازل و اماکن خصوصی در سطح اسفراین موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران تجسس کلانتری ۱۱ قرار گرفت.

وی افزود: ماموران با انجام تحقیقات میدانی، رصد اطلاعاتی و گشت زنی هدفمند موفق به شناسایی سارق شدند و در یک عملیات ضربتی متهم را در محل پاتوق خود دستگیر و به مقر انتظامی منتقل کردند.

سرهنگ روهنا با اشاره به اینکه در بازرسی از مخفیگاه متهم مقادیری اقلام مسروقه کشف شد، بیان کرد: متهم پس از تکمیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.

این مقام انتظامی از شهروندان خواست ضمن رعایت نکات ایمنی در نگهداری از اموال خود، هرگونه موارد مشکوک را فوراً از طریق پل ارتباطی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.