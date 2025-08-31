  1. استانها
افتتاح فاز اول طرح پرورش ماهی در قفس ۵۰۰ تنی شهرستان سیریک

بندرعباس- رئیس شیلات شهرستان سیریک از افتتاح فاز اول طرح پرورش ماهی در قفس ۵۰۰ تنی فرزانه زارعی در شهرستان سیریک با حضور فرماندار، شورای اداری شهرستان سیریک و جمعی از مردم و مسئولین خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر، شقایق رضاخانی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اهمیت توسعه آبزی‌پروری در تحقق اقتصاد دریا پایه گفت: بهره‌برداری از این طرح، ضمن افزایش تولید آبزیان دریایی، زمینه‌ساز توسعه اشتغال و رونق اقتصادی در منطقه خواهد بود.

وی افزود: این طرح با ظرفیت ۵۰۰ تن در فاز نخست ۲۵۰ تن و اعتباری بالغ بر ۵۰ میلیارد تومان برای بیش از ۲۰ نفر اشتغال مستقیم و غیرمستقیم ایجاد می‌کند.

رضاخانی با تأکید بر نگاه راهبردی شیلات هرمزگان در حمایت از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی خاطرنشان کرد: اجرای چنین پروژه‌هایی در سواحل مکران علاوه بر ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار، در جهت خودکفایی در تولید ماهی دریایی و کاهش فشار بر ذخایر طبیعی خلیج فارس نقش مؤثری خواهد داشت.

وی در پایان تصریح کرد: توسعه طرح‌های پرورش ماهی در قفس در شهرستان سیریک با توجه به شرایط طبیعی و بکر منطقه، از ظرفیت‌های کم‌نظیری برخوردار است و می‌تواند این شهرستان را به یکی از قطب‌های مهم آبزی‌پروری در کشور تبدیل کند.

