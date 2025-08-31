افتتاح فاز اول طرح پرورش ماهی در قفس ۵۰۰ تنی شهرستان سیریک

به گزارش خبرنگار مهر، شقایق رضاخانی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اهمیت توسعه آبزی‌پروری در تحقق اقتصاد دریا پایه گفت: بهره‌برداری از این طرح، ضمن افزایش تولید آبزیان دریایی، زمینه‌ساز توسعه اشتغال و رونق اقتصادی در منطقه خواهد بود.

وی افزود: این طرح با ظرفیت ۵۰۰ تن در فاز نخست ۲۵۰ تن و اعتباری بالغ بر ۵۰ میلیارد تومان برای بیش از ۲۰ نفر اشتغال مستقیم و غیرمستقیم ایجاد می‌کند.

رضاخانی با تأکید بر نگاه راهبردی شیلات هرمزگان در حمایت از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی خاطرنشان کرد: اجرای چنین پروژه‌هایی در سواحل مکران علاوه بر ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار، در جهت خودکفایی در تولید ماهی دریایی و کاهش فشار بر ذخایر طبیعی خلیج فارس نقش مؤثری خواهد داشت.

وی در پایان تصریح کرد: توسعه طرح‌های پرورش ماهی در قفس در شهرستان سیریک با توجه به شرایط طبیعی و بکر منطقه، از ظرفیت‌های کم‌نظیری برخوردار است و می‌تواند این شهرستان را به یکی از قطب‌های مهم آبزی‌پروری در کشور تبدیل کند.