سعید صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ثبتنام و انتخاب رشته در رشتههایی که پذیرش آنها در آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی (بدون آزمون) انجام میشود، از روز سهشنبه ۱۱ شهریور آغاز و تا شنبه ۱۵ شهریور ادامه دارد.
وی افزود: دفترچه راهنمای ثبتنام و جدول کد رشته محلهای مربوط از روز یکشنبه ۹ شهریور در درگاه اطلاعرسانی سازمان سنجش بارگذاری خواهد شد و داوطلبان میتوانند بر اساس شرایط مندرج در دفترچه راهنما نسبت به ثبتنام و انتخاب رشته (حداکثر ۱۵۰ کدرشته محل) اقدام کنند.
رئیس دانشگاه پیام نور گیلان ادامه داد: پذیرش در این مرحله صرفاً بر اساس معدل کتبی دیپلم برای داوطلبان شاخه نظری و معدل کل دیپلم برای داوطلبان شاخه فنی و حرفهای و کاردانش انجام میشود متقاضیان باید معدل واقعی خود را دقیق وارد کنند؛ در غیر این صورت قبولی آنان لغو خواهد شد.
وی افزود: متقاضیانی که در آزمون سراسری ۱۴۰۴ ثبتنام کرده ولی در جلسه آزمون حاضر نبودند، نیازی به ثبتنام مجدد ندارند و میتوانند از طریق سامانه جامع آزمون سراسری به نشانی my.sanjesh.org کدرشتههای بدون آزمون را انتخاب کنند.
صادقی همچنین تأکید کرد: متقاضیان باید حداکثر تا تاریخ ۳۱ شهریور دیپلم نظام جدید ۳-۳-۶ را دریافت کرده باشند و دارا بودن مدرک کاردانی برای برخی داوطلبان الزامی است.
وی در پایان گفت: داوطلبان باید طبق زمانبندی اعلام شده نسبت به ثبتنام و انتخاب رشته اقدام کنند تا فرصت ثبتنام را از دست ندهند.
