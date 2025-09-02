به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه پیام نور اعلام کرد: بر اساس اعلام سازمان سنجش آموزش کشور، ثبت‌نام و انتخاب رشته در رشته‌هایی که پذیرش آنها در آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی (معدل کتبی برای متقاضیان دیپلم شاخه نظری و معدل کل برای متقاضیان دیپلم شاخه فنی و حرفه‌ای و یا کاردانش) صورت می‌گیرد، از امروز سه‌شنبه به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ لغایت روز شنبه به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ از طریق درگاه اطلاع‌رسانی این سازمان انجام می‌شود.

دفترچه راهنمای ثبت‌نام و جدول کد رشته‌محل های مربوط به پذیرش فوق از روز یکشنبه به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ بر روی درگاه اطلاع‌رسانی این سازمان قرار خواهد گرفت.

متقاضیان می‌توانند بر اساس ضوابط و شرایط مندرج در دفترچه راهنمای مربوط برای پذیرش دانشجو صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی (معدل دیپلم) در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی در روزهای فوق به درگاه اطلاع‌رسانی این سازمان مراجعه و نسبت به ثبت‌نام و تکمیل فرم انتخاب رشته (حداکثر ۱۵۰ کد رشته‌محل) به صورت اینترنتی، اقدام نمایند.

متقاضیانی که در آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ (نوبت‌های اول و دوم) ثبت نام نموده و غایبِ جلسه آزمون بودند نیازی به ثبت‌نام مجدد برای رشته‌هایی که پذیرش آنها با سوابق تحصیلی (بدون آزمون) است، ندارند.

این متقاضیان می‌توانند با مطالعه دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ و مراجعه به سامانه جامع آزمون سراسری به نشانی my.sanjesh.org، نسبت به انتخاب حداکثر تعداد ۱۵۰ کد رشته‌محل از رشته‌های بدون آزمون اقدام و آنها را در فرم انتخاب رشته درج نمایند.

چنانچه متقاضی در مرحله انتخاب رشته آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ اقدام به تکمیل فرم انتخاب رشته نماید و مجدداً در پذیرش رشته‌های صرفاً با سوابق تحصیلی (بدون آزمون) نیز ثبت نام و انتخابِ رشته کند، فرم ثبت نام و انتخاب رشته مرحله پذیرش با سوابق تحصیلی وی باطل خواهد شد.

تکالیف متقاضیان در این مرحله:

۱- مراجعه به درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور.

۲- دریافت دفترچه راهنمای ثبت‌نام و انتخاب رشته از طریق درگاه اطلاع‌رسانی سازمان و مطالعه آن.

۳- تهیه فایل عکس اسکن شده متقاضی بر اساس توضیحات مندرج در دفترچه راهنمای ثبت نام.

۴-پ رداخت هزینه ثبت‌نام از طریق سامانه خرید سریال کارت اعتباری در آزمون.

۵- ثبت‌نام و انتخاب رشته از طریق درگاه اطلاع رسانی سازمان در زمان مقرر (۱۴۰۴/۰۶/۱۱ لغایت ۱۴۰۴/۰۶/۱۵).

تذکرات لازم:

۱- اخذ دیپلم نظام جدید ۳-۳-۶ حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ و یا داشتن مدرک کاردانی (فوق دیپلم) دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و کاردانی پیوسته آموزشکده‌های ملی مهارت (فنی و حرفه‌ای) برای متقاضیان الزامی است.

۲- دارندگان دیپلم فنی و حرفهای و کاردانش نظام قدیم هنرستان که فاقد مدرک پیش دانشگاهی و یا مدرک کاردانی هستند حق ثبت نام و شرکت در این مرحله را ندارند و در صورت ثبت نام و انتخاب رشته برابر ضوابط با آنان رفتار خواهد شد.

۳- نظر به اینکه گزینش دانشجو در این مرحله بر اساس معدل کتبی دیپلم برای متقاضیان شاخه نظری و معدل کل دیپلم برای متقاضیان شاخه فنی و حرفه‌ای و یا کاردانش صورت خواهد گرفت؛ لذا متقاضیان (دیپلمه‌های نظام آموزشی ۳-۳-۶، نظام سالی واحدی یا ترمی واحدی، نظام قدیم چهارساله دبیرستان و همچنین دیپلمه‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش نظام قدیم هنرستان که مدرک پیش دانشگاهی و یا کاردانی دارند) باید معدل کل و یا معدل کتبی خود را بصورت صحیح در تقاضانامه ثبت نام درج نمایند. متقاضیان توجه داشته باشند در صورت مغایرت معدل کل و یا معدل کتبی واقعی با معدل کل و یا معدل کتبی اعلام شده در تقاضانامه ثبت نامی، از ثبت نام پذیرفته شدگان ممانعت بعمل آمده و قبولی آنها لغو خواهد شد.

یادآوری: متقاضیان دیپلم فنی و حرفه‌ای و یا کاردانش نظام آموزشی جدید ۳-۳-۶ و دیپلمه‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش نظام قدیم هنرستان که مدرک پیش‌دانشگاهی و یا کاردانی داشته و فاقد معدل کتبی دیپلم هستند، باید معدل کل دیپلم متوسطه خود را عیناً در تقاضانامه ثبت نام درج نمایند.