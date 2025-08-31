به گزارش خبرگزاری مهر جزییات چگونگی واردات کشنده‌ها و کامیون‌های جاده‌ای موجود در ترکیه اعلام شد.

پیرو مصوبه شماره ۸۶۵۰۸/ ت ۶۴۵۲۰ ه مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ هیئت وزیران؛ صاحبان کامیون و کشنده‌های با سال ساخت ۲۰۱۹ به بعد که در سال ۱۴۰۳ یا قبل از آن وارد کشور ترکیه شده‌اند، می‌بایست ابتدا راهنامه (CMR) مربوط به کامیون و کشنده یا سایر مستندات گمرکی که محتوی شماره «وی آی ان (VIN)» بوده و مورد تایید گمرک ترکیه است را به تایید نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در کشور ترکیه رسانده و سپس حداکثر تا پایان وقت اداری ۱۴۰۴/۰۶/۲۰ درخواست خود را به همراه مدارک مذکور به یکی از گمرکات اجرایی بازرگان، ارومیه یا سرو ارائه نمایند. در صورت عدم ارائه درخواست و مستندات تا تاریخ مذکور، امکان استفاده از مصوبه هئیت وزیران وجود نخواهد داشت.

درخواست‌های مذکور پس از بررسی و تایید به دفتر هیئت دولت جهت ابلاغ ارسال خواهند شد. پس از ابلاغ فهرست کامیون و کشنده‌ها توسط دولت، طبق بند ۱ مصوبه مذکور امکان ورود آنها به کشور حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ وجود خواهد شد.