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۶ آبان ۱۴۰۴، ۱۴:۰۳

ورود ۶۰۰ کامیون ایرانی از ترکیه به کشور آغاز شد

ورود ۶۰۰ کامیون ایرانی از ترکیه به کشور آغاز شد

رئیس کل گمرک ایران گفت: تاکنون ۱۴۷۲ شاسی کامیون ایرانی در ترکیه شناسایی شده که از این میان، حدود ۶۰۰ دستگاه تأیید و مجوز ورود آنها به کشور صادر شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرود عسگری رئیس کل گمرک ایران، درباره وضعیت کامیون‌های ایرانی موجود در ترکیه و روند تعیین تکلیف آن‌ها گفت: پس از ابلاغ دولت در شهریورماه، وزارت صمت و گمرک مسئول شناسایی کامیون‌های ایرانی در خاک ترکیه شدند؛ ما با رئیس کل گمرک ترکیه جلسه وبیناری داشتیم و خواستیم لیست شاسی‌های وارد شده از اروپا به خاک ترکیه در سال ۱۴۰۳ را اعلام کنند.

وی ادامه داد: تاکنون ۱۴۷۲ دستگاه شاسی اعلام شده که پس از بررسی‌های کارشناسی در سازمان توسعه تجارت، حدود ۶۰۰ دستگاه تأیید و به دولت ارسال شد. دولت نیز بلافاصله تأیید کرد و عملیات ورود آنها به کشور آغاز شده است.

عسگری ادامه داد: برای کامیون‌های باقی‌مانده نیز اسناد مربوطه جمع‌آوری و مقرر شد مدیر گمرک بازرگان با طرف مقابل نشست مرزی داشته باشد.

وی در مصاحبه با سیما گفت: من نیز نشستی وبیناری با رئیس کل گمرک ترکیه خواهم داشت تا همکاری لازم برای تسریع فرآیند انجام شود و همه کشنده‌های هموطنان ایرانی که در سال ۱۴۰۳ وارد خاک ترکیه شدند، تأیید و تحویل مراجع شوند.

کد مطلب 6637352
سمیه رسولی

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