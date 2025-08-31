  1. استانها
  2. بوشهر
۹ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۲۹

فعالیت ۱۱۴ واحد تولیدی و تبدیلی خرما در استان بوشهر

بوشهر- رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر گفت: ۱۱۴ واحد بسته بندی تولیدی و تبدیلی خرما در استان بوشهر فعالیت می‌کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی بحرانی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: ۱۱۴ واحد بسته بندی تولیدی و تبدیلی خرما با ظرفیت اسمی ۱۴۳ هزار تن و ۱۶۸ هزار تن جذب ماده خام در استان بوشهر مشغول به کار هستند.

وی با بیان اینکه بیش از سه هزار نفر در این صنایع اشتغال دارند ادامه داد: بیشترین تعداد صنایع تولیدی و تبدیلی خرما در شهرستان‌های دشتستان با ۸۶ واحد، تنگستان ۸ واحد و بوشهر ۱۰ واحد واقع شده‌اند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر تصریح کرد: محصولات تولیدی این صنایع شامل خرمای بسته بندی شده، شیره خرما، خمیر خرما، تولید سرکه، انواع شکلات خرمایی، پودر هسته خرما و تولید الکل است.

