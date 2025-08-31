  1. استانها
  2. لرستان
۹ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۰۳

۱۲ هزار لرستانی تحت پوشش آموزش‌های سوادآموزی هستند

۱۲ هزار لرستانی تحت پوشش آموزش‌های سوادآموزی هستند

خرم‌آباد - مدیرکل آموزش‌وپرورش لرستان، گفت: در حال حاضر ۱۲ هزار نفر در این استان تحت پوشش آموزش‌های سوادآموزی هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عیسی سهرابی در سخنانی با تأکید بر اهمیت هدفمند بودن آموزش‌ها، اظهار داشت: در حوزه بزرگسالان باید آموزش‌ها کاملاً کاربردی باشد، برای این منظور لازم است هیئت اندیشه‌ورزی از صاحب‌نظران تشکیل شود تا در زمینه‌های تحقیق و پژوهش راهگشا باشند.

وی افزود: در حال حاضر دو هزار و ۱۴۴ مرد و ۱۰ هزار و ۲۳۶ زن تحت پوشش سوادآموزی هستند و بیش از هزار و ۸۳ آموزش‌دهنده کارآموزش را بر عهده دارند.

مدیرکل آموزش‌وپرورش لرستان، تصریح کرد: در سال ۱۳۹۹ از میان ۱۲ هزار و ۳۸۰ بی‌سواد شناسایی‌شده، بیش از هفت هزار و ۸۸۰ نفر شهری و پنج هزار و ۲۹۲ نفر روستایی بوده‌اند که نشان می‌دهد بی‌سوادی در حاشیه شهرها بیشتر از روستاها است و توجه ویژه می‌طلبد.

سهرابی با اشاره به چالش آمارها، گفت: باید کانون‌های محرومیت و بی‌سوادی شناسایی شوند و تمرکز فعالیت‌ها بر این مناطق باشد.

وی همچنین به راهبرد مدرسه‌محوری اشاره کرد و بیان داشت: اکنون ۱۱۰ پایگاه فعال با ۳۳۹ کلاس در لرستان فعالیت دارند، اما برای اثربخش‌تر شدن این سیاست، باید با مدیران مدارس تفاهم‌نامه منعقد کنیم و مشوق‌هایی برای مدیران فعال در حوزه سوادآموزی در نظر بگیریم.

مدیرکل آموزش‌وپرورش لرستان بر لزوم پیگیری اجرای شناسنامه سواد روستا، استفاده از ظرفیت خیرین برای فراهم‌کردن بستر سوادآموزی، هویت‌بخشی و معرفی افراد موفق در حوزه سوادآموزی تأکید کرد.

کد خبر 6575501

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها