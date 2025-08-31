به گزارش خبرگزاری مهر، سید عیسی سهرابی در سخنانی با تأکید بر اهمیت هدفمند بودن آموزشها، اظهار داشت: در حوزه بزرگسالان باید آموزشها کاملاً کاربردی باشد، برای این منظور لازم است هیئت اندیشهورزی از صاحبنظران تشکیل شود تا در زمینههای تحقیق و پژوهش راهگشا باشند.
وی افزود: در حال حاضر دو هزار و ۱۴۴ مرد و ۱۰ هزار و ۲۳۶ زن تحت پوشش سوادآموزی هستند و بیش از هزار و ۸۳ آموزشدهنده کارآموزش را بر عهده دارند.
مدیرکل آموزشوپرورش لرستان، تصریح کرد: در سال ۱۳۹۹ از میان ۱۲ هزار و ۳۸۰ بیسواد شناساییشده، بیش از هفت هزار و ۸۸۰ نفر شهری و پنج هزار و ۲۹۲ نفر روستایی بودهاند که نشان میدهد بیسوادی در حاشیه شهرها بیشتر از روستاها است و توجه ویژه میطلبد.
سهرابی با اشاره به چالش آمارها، گفت: باید کانونهای محرومیت و بیسوادی شناسایی شوند و تمرکز فعالیتها بر این مناطق باشد.
وی همچنین به راهبرد مدرسهمحوری اشاره کرد و بیان داشت: اکنون ۱۱۰ پایگاه فعال با ۳۳۹ کلاس در لرستان فعالیت دارند، اما برای اثربخشتر شدن این سیاست، باید با مدیران مدارس تفاهمنامه منعقد کنیم و مشوقهایی برای مدیران فعال در حوزه سوادآموزی در نظر بگیریم.
مدیرکل آموزشوپرورش لرستان بر لزوم پیگیری اجرای شناسنامه سواد روستا، استفاده از ظرفیت خیرین برای فراهمکردن بستر سوادآموزی، هویتبخشی و معرفی افراد موفق در حوزه سوادآموزی تأکید کرد.
