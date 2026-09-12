به گزارش خبرگزاری مهر، مجید پارسایی اظهار کرد: تیم کنتاکت کاراته استان با حضور ۲۴ ورزشکار در ردههای سنی نونهالان، نوجوانان و جوانان در مسابقات قهرمانی کشور به میزبانی تهران حضور یافت و موفق شد عنوان سوم این رقابتهای ملی را به دست آورد.
وی افزود: ورزشکاران کهگیلویه و بویراحمد در این رقابتها عملکرد درخشانی داشتند و در مجموع ۱۲ مدال طلا، سه مدال نقره و پنج مدال برنز کسب کردند.
سرپرست ادارهکل ورزش و جوانان کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اهمیت این موفقیت برای ورزش قهرمانی استان گفت: کسب مقام سوم کشور و دستیابی به این تعداد مدال، نشاندهنده ظرفیت و استعداد بالای ورزشکاران کهگیلویه و بویراحمد در رشته کنتاکت کاراته است.
وی ضمن تبریک این موفقیت به ورزشکاران، خانوادههای آنان و مربیان، تصریح کرد: تداوم حمایت از استعدادهای ورزشی میتواند زمینه حضور قدرتمندتر ورزشکاران استان در رقابتهای ملی و بینالمللی را فراهم کند.
پارسایی اضافه کرد: ادارهکل ورزش و جوانان استان از توسعه ورزش قهرمانی و استعدادهای جوان در رشتههای مختلف ورزشی حمایت میکند و امیدواریم شاهد تداوم افتخارآفرینی ورزشکاران کهگیلویه و بویراحمد در میادین ملی و بینالمللی باشیم.
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