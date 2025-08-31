به گزارش خبرگزاری مهر، اجلاسیه معاونان آموزش حوزههای علمیه سراسر کشور با هدف بررسی سیاستها، تبادل نظر و هماندیشی درباره برنامههای پیش رو در حوزه آموزش طلاب در حال برگزاری است.
حجتالاسلام والمسلمین ابوالقاسم مقیمی حاجی معاون آموزش حوزههای علمیه در آئین افتتاحیه این اجلاسیه بر اهمیت نقش بیبدیل حوزه در بازتأسیس و احیای دین در شرایط سخت تاریخی تاکید کرد و نگاه راهبردی حاج شیخ حائری به نهادسازی علمی و کادرسازی را الگویی برای تحولات امروز آموزش دانست.
وی به پیام رهبر انقلاب اسلامی اشاره کرد که حوزه قم را حوزهای موفق دانسته و ضرورت سرعت بخشیدن به تحولات آموزشی و ارتقای کیفی طلاب را متذکر شد.
وی گزارش جامعی از اقدامات علمی پس از همایش سده ارائه داد و از تدوین و انتشار آثار تاریخی و علمی حوزه خبر داد و تشریح کرد که روند تحول آموزش حوزهها پیچیده و زمانبر است.
معاون آموزش حوزههای علمیه از برنامههای بازنگری دروس و سرفصلها، تشکیل کمیسیونها و ستادهای راهبری علم، و بهرهگیری از ظرفیت گسترده دانشآموختگان حوزه سخن گفت و بر ضرورت ارتقای علمی و تهذیب طلاب تاکید کرد.
وی همچنین به ارائه چند طرح کلان تحولی مانند ثبت سوابق علمی طلاب در دورههای درس خارج، اعتباربخشی به دروس عالی و اساتید و تطبیقسازی دروس حوزههای قم و نجف اشاره کرد و از استمرار پیگیری سیاستهای تحول و پاسخگویی به دغدغههای رهبر معظم انقلاب و مراجع عظام خبر داد.
