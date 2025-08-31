۳ پایانه فیبر نوری در مازندران در دست ساخت است

ذکریا صالحیان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در راستای تأمین تداوم خدمات ارتباطی و جلوگیری از اختلال در زمان قطعی برق، تعویض باتری‌های سیستم‌های مخابراتی در دستور کار قرار گرفته است، اظهار داشت: در سال گذشته ۷۰۶ آمپرساعت باتری تعویض شد که شامل ۳۶ درصد ظرفیت باتری‌های دو ولتی و ۸۲ درصد ظرفیت باتری‌های ۱۲ ولتی می‌شود و این اقدام باعث شد شبکه اینترنت و ارتباطات در استان بدون قطعی عمل کند.

وی همچنین از اتصال مازندران به اینترنت بین‌المللی خبر داد و گفت: نصب درگاه بین‌المللی در شرکت زیرساخت استان ظرفیت ۳۰۰ گیگابیت را برای اپراتورها تأمین کرده و در صورت بروز مشکل در مرکز کشور، پهنای باند استان از طریق این سیستم تأمین می‌شود.

صالحیان در ادامه با اشاره به توسعه پروژه‌های فیبر نوری افزود: سه پایانه فیبر نوری در استان در دست احداث است که یکی از این پایانه‌ها تا پایان سال به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی ادامه داد: اعتبارات جذب شده برای توسعه زیرساخت‌های شرکت ارتباطات زیرساخت در استان طی دولت چهاردهم ۲۴۰ میلیارد تومان اعلام شده است.