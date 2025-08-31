به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت هفته دولت و سالروز تأسیس اورژانس اجتماعی، مراسم تجلیل از فعالان این حوزه امروز صبح با حضور جمعی از مدیران و معاونان بخش اجتماعی کشور در ستاد بهزیستی کشور برگزار شد.
زهرا بهروز آذر معاون امور زنان و خانواده رئیسجمهور، ضمن تشکر از کارکنان حوزه اورژانس اجتماعی گفت: عملکرد خوب اورژانس اجتماعی باعث شد که قانونگذاران ما به طور رسمی آن را به رسمیت بشناسند و خواستار توسعه بیشتر آن شوند.
وی افزود: این موفقیتها بخشی ناشی از باور به توانمندی مجموعه متولی این حوزه و بخش دیگر به دلیل اهمیت ویژه مسائل اجتماعی مردم است.
وی یادآور شد: برای اولین بار در سال ۷۵ مقام معظم رهبری نسبت به خشونت خانگی و خشونت علیه زنان تذکر دادند و بر تأمین امنیت زنان در خانههای خود تأکید کردند. که این مجموعه توانسته است صدای رهبری را به خوبی شنیده و امروز در حوزههای مختلفی مانند معلولآزاری، کودکآزاری، خشونت علیه دختران فراری و دیگر آسیبها فعالیتهای مؤثری انجام دهد.
معاون امور زنان و خانواده رئیسجمهور با اشاره به برنامه هفتم توسعه گفت: انشاءالله با تدابیر اتخاذ شده، شاهد گسترش این برنامه در تمامی شهرهای کشور خواهیم بود.
وی تأکید کرد که باور کلی دولت بر این است که مراقبت و حمایت از تکتک مردم ایران وظیفهای همگانی است که باید توسط همه ارکان دولت دنبال شود.
بهروز آذر ابعاد مختلف خشونت را مورد توجه قرار داد و گفت: خشونت نسبت به خود، نسبت به دیگران و خودآزاری در مراحل بالاتر منجر به خودکشی میشود که حدود ۶۵ درصد اقدامات برنامه در حوزه پیشگیری و مقابله با خودکشی مؤثر بوده است.
وی در پایان تأکید کرد که مقابله با خشونت نباید تنها به عهده این سازمان گذاشته شود بلکه باید از ظرفیت سازمانهای مردمنهاد و انجمنهای فعال مانند انجیوها نیز بهرهمند شد و مهارتهای افراد جامعه به طور مستمر ارتقا یابد تا بتوانیم شاهد کاهش چشمگیر خشونت در کشور باشیم.
