  1. جامعه
  2. رفاه و خدمات اجتماعی
۹ شهریور ۱۴۰۴، ۱۳:۰۲

اورژانس اجتماعی، پاسخ فوری جامعه به رنج‌ها

اورژانس اجتماعی، پاسخ فوری جامعه به رنج‌ها

معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور، با اشاره به کارکرد های عالی اورژانس اجتماعی طی سال های گذشته، از تلاش جدی دولت برای توسعه این اورژانس در تمامی شهرهای کشور خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت هفته دولت و سالروز تأسیس اورژانس اجتماعی، مراسم تجلیل از فعالان این حوزه امروز صبح با حضور جمعی از مدیران و معاونان بخش اجتماعی کشور در ستاد بهزیستی کشور برگزار شد.

زهرا بهروز آذر معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور، ضمن تشکر از کارکنان حوزه اورژانس اجتماعی گفت: عملکرد خوب اورژانس اجتماعی باعث شد که قانون‌گذاران ما به طور رسمی آن را به رسمیت بشناسند و خواستار توسعه بیشتر آن شوند.

وی افزود: این موفقیت‌ها بخشی ناشی از باور به توانمندی مجموعه متولی این حوزه و بخش دیگر به دلیل اهمیت ویژه مسائل اجتماعی مردم است.

وی یادآور شد: برای اولین بار در سال ۷۵ مقام معظم رهبری نسبت به خشونت خانگی و خشونت علیه زنان تذکر دادند و بر تأمین امنیت زنان در خانه‌های خود تأکید کردند. که این مجموعه توانسته است صدای رهبری را به خوبی شنیده و امروز در حوزه‌های مختلفی مانند معلول‌آزاری، کودک‌آزاری، خشونت علیه دختران فراری و دیگر آسیب‌ها فعالیت‌های مؤثری انجام دهد.

معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور با اشاره به برنامه هفتم توسعه گفت: ان‌شاءالله با تدابیر اتخاذ شده، شاهد گسترش این برنامه در تمامی شهرهای کشور خواهیم بود.

وی تأکید کرد که باور کلی دولت بر این است که مراقبت و حمایت از تک‌تک مردم ایران وظیفه‌ای همگانی است که باید توسط همه ارکان دولت دنبال شود.

بهروز آذر ابعاد مختلف خشونت را مورد توجه قرار داد و گفت: خشونت نسبت به خود، نسبت به دیگران و خودآزاری در مراحل بالاتر منجر به خودکشی می‌شود که حدود ۶۵ درصد اقدامات برنامه در حوزه پیشگیری و مقابله با خودکشی مؤثر بوده است.

وی در پایان تأکید کرد که مقابله با خشونت نباید تنها به عهده این سازمان گذاشته شود بلکه باید از ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد و انجمن‌های فعال مانند انجیوها نیز بهره‌مند شد و مهارت‌های افراد جامعه به طور مستمر ارتقا یابد تا بتوانیم شاهد کاهش چشمگیر خشونت در کشور باشیم.

کد خبر 6575727

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها