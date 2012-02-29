امام عسکری(ع) موضوع غیبت امام زمان(عج) را در میان شیعیان جا انداختند

حجت الاسلام سیدمصطفی میرلوحی عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) در گفتگو با خبرنگارمهر به مناسبت میلاد امام حسن عسکری (ع) به خبرنگار مهر گفت: ذکرچند نکته درباره امام حسن عسکری ضروری است. اول اینکه امام حسن عسکری(ع) آخرین امام شیعیان دوره حضور بودند بعد از ایشان امام زمان (عج) است که 69 سال غیبت صغری و هزار و صدو اندی سال غیبت کبری دارند.

وی افزود: نکته مهم شباهت ولادت ایشان با زمان ولادت حضرت موسی(ع) است که خلیفه عباسی از تولد حضرت حجت(عج) بر اساس روایات پیامبر و اهل بیت مطلع شده بودند و می‎دانستند که در زمان ظهور ایشان بساط ظلم و جور جمع خواهد شد و حکومت عدل و قسط برپا می‎شود. لذا امامین عسکریین (امام هادی و امام حسن عسکری علیهما السلام) تحت کنترل و مراقبت شدید حکومت عباسی بودند.

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) ادامه داد: نکته دوم این است که هرچه به سوی امامهای آخر می‏رفتیم فشار حکومت بر آنها بیشتر می‏شد مخصوصا امام عسکری (ع) که در شهر سامرا که یک شهر نظامی بود و برای استفاده لشکری بهره برداری می‎شد زندانی بود. سامراء غیر از بغداد بود که امام موسی کاظم(ع) و امام جواد(ع) در آنجا زندانی بودند.

میرلوحی یادآورشد: آوردن امامین عسکریین به سامرا برای قطع ارتباط شیعیان با این دو امام بود. نکته سوم اینکه شیعه می‎بایست خود را برای غیبت امام زمان(عج) آماده می‎کرد. امام حسن عسکری(ع) تمهید و زمینه‏سازی روحی و عقیدتی و آماده سازی سیاسی و امنیتی شیعیان را انجام دادند. شیعیان از امام حسن عسکری(ع) سؤال می‎کردند که اگر در دوره غیبت اتفاقی بیفتد تکلیف چیست به چه کسی رجوع کنیم امام فرمود به عالمان اخبار و آگاهان معارف اهل بیت و به کسی که صاحب نظر در حلال و حرام و فقاهت اهل بیت است و عارف به حقایق دینی باشد مراجعه کنید.

وی افزود: امام حسن عسکری(ع) این آمادگی را برای ارجاع مردم به فقهای عادل و ولایت فقهای عادل ایجاد کردند وامام در شرایط سخت تقیه‎ی شیعه، مسئله غیبت امام زمان(عج) را جا انداختند.

میرلوحی درباره اینکه هدف از تقیه چه بوده است هم اظهارداشت:حفظ اسرار شیعه از نااهلان و جاسوسان حکومتی تقیه نامیده می‎شود و هدف از آن حفظ جان شیعیان است. بعضیها از روی سادگی حقایق شیعه را در ملا عام ابراز می‎کردند که باعث به خطر افتادن و ریختن خون شیعه می‎شد.

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) درمورد اینکه آیا در زمان ما هم تقیه واجب است هم اذعان داشت: همانطوری که امام حسن عسکری(ع) در مورد حوادث و واقعه‏هایی که دردوره غیبت اتفاق می‏افتد فرمود به فقهای زمان رجوع کنید در مورد تقیه هم همین طور است. یعنی ولی فقیه زمان باید تشخیص بدهد که چه مطالبی باید اظهار بشود و چه نکاتی اظهار نشود. باید در این مسئله از ایشان اطاعت کرد.

وی درپایان گفت: امروزه شیعه، مقامی والا یافته و به خطر افتادن جان شیعیان از بین رفته است و نیاز به تقیه احساس نمی‎شود ولی رعایت بعضی مسائل برای حفظ وحدت مسلمانان ضروری است.