محسن ابراهیمی مقدم رئیس کنفرانس بینالمللی هوش مصنوعی و رئیس دانشکده کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: کنفرانس امسال با شعار «هوش مصنوعی برای همه» در تهران برگزار خواهد شد و محور ویژه آن، خلق ثروت و کاربردهای صنعتی برای تقویت اقتصاد کشور است.
وی در ادامه توضیح داد: محور ویژه این دوره، خلق ثروت و استفاده از هوش مصنوعی در صنایع مختلف است تا به اقتصاد کشور کمک کند و زمینه تبادل نظر میان فعالان این حوزه فراهم شود.
وی اشاره کرد: در دوره گذشته، نزدیک به ۸ صنعت مختلف حضور داشتند و کاربرد هوش مصنوعی در صنایع آب و برق بررسی شد. برای امسال نیز برنامهریزی شده تا پنلها و نمایشگاهها به نحوی طراحی شوند که دانشگاههای مرتبط، به ویژه تحت نظارت معاونت علمی، دستیاران هوش مصنوعی خود را به صورت دمو ارائه دهند و اثرات آنها مشاهده شود.
دانشکده کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی آموزش هوش مصنوعی در صنایع و سازمانها را گسترش میدهد
رئیس دانشکده کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی در ادامه به آموزش هوش مصنوعی در این دانشکده اشاره کرد و گفت: آموزش بهطور مستقل از پروژههای وزارتخانهای، آموزش هوش مصنوعی را در صنایع و دستگاههای مختلف کشور ارائه میدهد. دانشکده کامپیوتر دانشگاه شهیدبهشتی با چندین صنعت قرارداد همکاری دارد و در تابستان سال جاری، آموزشهای هوش مصنوعی در سطوح مختلف برای بخشهایی از وزارت نیرو، پتروشیمی و شرکتهای آب برگزار شده است.
وی افزود: با توجه به اهمیت روزافزون هوش مصنوعی و ضرورت فراگیری آن در کشور، دانشکده توانایی توسعه این آموزشها در مقیاس بزرگتر را دارد. آموزش صحیح در حوزههای نوظهور و ترند به ویژه برای جلوگیری از برداشتهای نادرست و ایجاد شائبه در میان افراد غیرمتخصص، اهمیت حیاتی دارد.
رئیس دانشکده کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی درباره تعریف هوش مصنوعی توضیح داد: هوش مصنوعی در سطح کلان، هدفش ایجاد ماشینی است که بتواند کارهایی را انجام دهد که انسان قادر به انجام آن است، با دقتها و توانمندیهای متفاوت.
وی افزود: در شرایط فعلی، هوش مصنوعی بیشتر به عنوان دستیار انسانی شناخته میشود که به پیشبرد فرایندهای تصمیمگیری و برنامهریزی کمک میکند.
ابراهیمی مقدم تأکید کرد که این تعریف ساده و قابل فهم برای مخاطبان عمومی ارائه شده است، اما هوش مصنوعی در عمل ابعاد پیچیدهتر و گستردهتری دارد و میتواند در حوزههای مختلف نقش حمایتی و پیشرو ایفا کند.
نظر شما