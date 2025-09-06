به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه دولتی علوم انسانی روسیه در پاسخ به بیانیه دانشگاه شهید بهشتی در محکومیت ترور دانشمندان شهید این دانشگاه، در نامهای رسمی به جامعه دانشگاهی ایران، با ابراز تأسف عمیق از حوادث اخیر که به شهادت استادان دانشگاه و جان باختن غیرنظامیان انجامیده است، بر همبستگی خود با مردم و مراکز علمی کشورمان تأکید کرد.
در این نامه که به امضای و. زابوتکینا، معاون رئیس دانشگاه در امور همکاریهای بینالمللی رسیده، آمده است: دانشگاه دولتی علوم انسانی روسیه نگرانی عمیق خود را در رابطه با وقایع غمانگیز رخ داده که منجر به مرگ غیرنظامیان شده است، ابراز میکند و به اصول احترام به قوانین بینالمللی، حاکمیت کشورها و ارزشهای بشردوستانه معتقد است.
معاون رئیس دانشگاه دولتی علوم انسانی روسیه همچنین ضمن حمایت از آرمان جامعه دانشگاهی ایران برای صلح و ثبات، اعلام کرد: در این راستا، دانشگاه دولتی علوم انسانی روسیه از آرمان جامعه دانشگاهی ایران برای صلح و ثبات حمایت کرده و هرگونه اقدامی را که منجر به تشدید تنشها شود، محکوم میکند. ما در این دوران دشوار با مردم ایران و دانشگاههای ایران ابراز همبستگی میکنیم.
وی در پایان با تاکید بر ضرورت تعمیق روابط و همکاریهای مشترک بیان داشت: دانشگاه دولتی علوم انسانی روسیه پذیرای گفتگو و تعامل بیشتر در زمینه علم، آموزش و فرهنگ، بر اساس احترام متقابل و منافع مشترک است.
نظر شما