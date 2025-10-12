به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه شهید بهشتی، دبیرخانه دومین کنفرانس بینالمللی هوش مصنوعی (ICAI ۲۰۲۶) اعلام کرد این رویداد علمی و فناورانه در تاریخ ۱۹ و ۲۰ بهمنماه ۱۴۰۴ (۸ و ۹ فوریه ۲۰۲۶) با شعار «هوش مصنوعی برای همه» در دانشگاه شهید بهشتی برگزار خواهد شد.
این کنفرانس با هدف ایجاد همافزایی میان دانشگاه، صنعت و نهادهای سیاستگذار و همچنین تبادل آخرین دستاوردهای علمی و پژوهشی در حوزه هوش مصنوعی، میزبان پژوهشگران، متخصصان، دانشجویان و فعالان صنعتی از ایران و سایر کشورها خواهد بود. محور ویژه این دوره از کنفرانس به «هوش مصنوعی برای ایجاد و مدیریت ثروت» اختصاص دارد و در کنار آن، مجموعهای از موضوعات کلیدی شامل یادگیری عمیق، مدلهای زبانی بزرگ، هوش مصنوعی مسئولانه، پردازش زبان طبیعی، بینایی ماشین، رباتیک، دادهکاوی، علوم اعصاب محاسباتی، و کاربردهای هوش مصنوعی در سلامت، مهندسی و علوم انسانی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
پیش رویدادهای این کنفرانس شامل برگزاری رویداد گیمجم هوش مصنوعی، هکاتون توسعه نرمافزار با کمک هوش مصنوعی، و رویداد رباتهای هوشمند خواهند بود که پیش از کنفرانس برگزار خواهند شد.
همچنین در حاشیه این رویداد، نمایشگاه تخصصی هوش مصنوعی برگزار میشود که فرصتی بینظیر برای معرفی محصولات و خدمات نوآورانه شرکتها و استارتاپها و ایجاد ارتباط مستقیم میان فعالان صنعت و جامعه دانشگاهی فراهم خواهد کرد.
علاقمندان برای ثبتنام، ارسال مقالات و کسب اطلاعات بیشتر میتوانند به وبسایت رسمی کنفرانس مراجعه کنند.
