۲۰ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۵۶

دانشگاه شهید بهشتی میزبان دومین کنفرانس بین‌المللی هوش مصنوعی شد

دومین کنفرانس بین‌المللی هوش مصنوعی (ICAI ۲۰۲۶) با حضور پژوهشگران، استادان و متخصصان برجسته داخلی و خارجی در دانشگاه شهید بهشتی برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه شهید بهشتی، دبیرخانه دومین کنفرانس بین‌المللی هوش مصنوعی (ICAI ۲۰۲۶) اعلام کرد این رویداد علمی و فناورانه در تاریخ ۱۹ و ۲۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۴ (۸ و ۹ فوریه ۲۰۲۶) با شعار «هوش مصنوعی برای همه» در دانشگاه شهید بهشتی برگزار خواهد شد.

این کنفرانس با هدف ایجاد هم‌افزایی میان دانشگاه، صنعت و نهادهای سیاست‌گذار و همچنین تبادل آخرین دستاوردهای علمی و پژوهشی در حوزه هوش مصنوعی، میزبان پژوهشگران، متخصصان، دانشجویان و فعالان صنعتی از ایران و سایر کشورها خواهد بود. محور ویژه این دوره از کنفرانس به «هوش مصنوعی برای ایجاد و مدیریت ثروت» اختصاص دارد و در کنار آن، مجموعه‌ای از موضوعات کلیدی شامل یادگیری عمیق، مدل‌های زبانی بزرگ، هوش مصنوعی مسئولانه، پردازش زبان طبیعی، بینایی ماشین، رباتیک، داده‌کاوی، علوم اعصاب محاسباتی، و کاربردهای هوش مصنوعی در سلامت، مهندسی و علوم انسانی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

پیش رویدادهای این کنفرانس شامل برگزاری رویداد گیم‌جم هوش مصنوعی، هکاتون توسعه نرم‌افزار با کمک هوش مصنوعی، و رویداد ربات‌های هوشمند خواهند بود که پیش از کنفرانس برگزار خواهند شد.

همچنین در حاشیه این رویداد، نمایشگاه تخصصی هوش مصنوعی برگزار می‌شود که فرصتی بی‌نظیر برای معرفی محصولات و خدمات نوآورانه شرکت‌ها و استارتاپ‌ها و ایجاد ارتباط مستقیم میان فعالان صنعت و جامعه دانشگاهی فراهم خواهد کرد.

علاقمندان برای ثبت‌نام، ارسال مقالات و کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به وب‌سایت رسمی کنفرانس مراجعه کنند.

