دانشکده هوش مصنوعی دانشگاه آزاد تهران شمال صدرنشین شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، راحیل حسینی، رئیس دانشکده هوش مصنوعی و فناوریهای پیشرفته واحد، با اعلام این خبر اظهار کرد: در این ارزیابی که بین ۲۹ دانشکده موضوعی هوش مصنوعی در سطح کشور و استان تهران برگزار شد، دانشکده هوش مصنوعی و فناوریهای پیشرفته واحد تهران شمال پس از طی فرایند بررسی شاخصهای علمی و اجرایی، موفق به کسب رتبه سطح ۱ گردید.
وی ضمن تبریک این موفقیت به خانواده بزرگ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، مهمترین اقدامات این دانشکده از بدو تاسیس را به شرح زیر برشمرد: برقراری تعاملات بینالمللی و برگزاری نشستهای تخصصی در حوزه پیشرفتهای هوش مصنوعی؛ طراحی و تصویب مجله بینالمللی سیستمهای هوشمند؛راهاندازی هستههای فناور در زمینه توسعه کاربردها و فناوریهای نوین هوش مصنوعی؛ طراحی و راهاندازی رشتههای بینرشتهای جدید همچون «مهندسی هوش مصنوعی در پزشکی» برای نخستین بار در دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران؛ برگزاری رویدادها و مسابقات تخصصی دانشجویی در حوزه هوش مصنوعی و کاربردهای صنعتی و پزشکی؛ حضور و موفقیت تیمهای دانشجویی در کرسیهای آزاداندیشی و مسابقات استانی و ملی؛ تشکیل تیم رباتیک واحد تهران شمال و آغاز فعالیتهای تخصصی آن؛ طراحی، توسعه و بهرهبرداری از سامانههای هوشمند پیشگیری و شناسایی بیماریها؛ مشارکت در برگزاری همایش ملی و نشستهای تخصصی هوش مصنوعی؛ راهاندازی آزمایشگاههای تخصصی رباتیک، مهندسی پزشکی و اینترنت اشیای پزشکی (IoMT)؛ اجرای طرحهای آموزشی و پژوهشی در مدارس و صنایع مرتبط؛ تأسیس مدرسه مهارتی هوش مصنوعی، مرکز تحقیقات و آزمایشگاه هوش مصنوعی و یادگیری ماشین
رئیس دانشکده هوش مصنوعی و فناوریهای پیشرفته واحد تهران شمال در پایان با قدردانی از حمایتهای بیدریغ دکتر ملماسی رئیس واحد و اعضای هیئت رئیسه گفت: پیشرفتهای بهدست آمده نتیجه همدلی و تلاش استادان، اعضای هیئت علمی، دانشجویان، معاونین و مدیران گروهها و همچنین کارکنان پرتلاش دانشکده است.
