اقدامات دانشگاه شهیدبهشتی برای مأموریت هوشمند شدن ۲ وزارتخانه

محسن ابراهیمی مقدم مدیر پروژه دستیار هوش مصنوعی دانشگاه شهید بهشتی و رئیس دانشکده کامپیوتر در گفتگو با خبرنگار مهر، به آخرین وضعیت آماده سازی این دستیار اشاره کرد و گفت: دانشگاه شهید بهشتی در پروژهای مشترک با وزارت ورزش و جوانان و وزارت علوم، به عنوان مجری دو دستیار وزارتی فعالیت میکند.
بر اساس گفته ابراهیمی مقدم، این پروژه که از حدود پنج ماه پیش آغاز شده، تاکنون پیشرفت قابل توجهی داشته است و نسخه اولیه این دستیار به استحضار مجریان طرح رسیده است.
وی در ادامه توضیح داد: دمو اولیهای از دستیاران وزارتی در جلسه اخیر با معاونت فناوری ارائه شد و مورد استقبال قرار گرفت.
مدیر پروژه دستیار هوش مصنوعی تصریح کرد: پروژه دستیاران وزارتی دانشگاه شهید بهشتی به مدت یک سال برنامهریزی شده و انتظار میرود در هفت، هشت ماه آینده، بخشهای باقیمانده تکمیل شده و پروژه به نتایج نهایی برسد. بخش ابتدایی کار که معمولاً دشوارترین مرحله است، شامل هماهنگی میان واحدها و دستگاههای مختلف بود که با موفقیت پشت سر گذاشته شد.
دستیار هوش مصنوعی دانشگاه شهید بهشتی همیار وزارت ورزش در بررسی قوانین و آییننامهها
ابراهیمی مقدم بیان کرد: این دستیار برای همه وزارتخانهها چند هدف کلی دارد که یکی از مهمترین آنها، بررسی آییننامهها، دستورات و قوانین است تا اطمینان حاصل شود هیچ بخشنامه یا دستوری مغایر با مقررات و قوانین قبلی صادر نشود.
وی افزود، این سیستم با استفاده از جستجوی هوشمند، امکان دسترسی سریع و دقیق به مجموعه قوانین و بخشنامهها را فراهم میکند و به نوعی یک فاز مشترک در تمامی وزارتخانهها محسوب میشود.
مدیر پروژه دستیار هوش مصنوعی تاکید کرد: علاوه بر هسته مشترک، برای هر وزارتخانه نیز قابلیتها و امکانات اختصاصی در نظر گرفته شده است.
وی تصریح کرد که جلسات متعددی با وزارتخانهها برگزار شده تا نیازها و اولویتهای هر بخش مشخص شود و دستیار هوش مصنوعی بتواند به بهترین شکل وظایف خود را انجام دهد.
دستیار هوش مصنوعی وزارتخانهها را در تصمیمگیری آیندهنگر یاری میکند
ابراهیمی مقدم درباره جزئیات طراحی دستیار هوش مصنوعی توضیح داد: هر وزارتخانه نیازها و اولویتهای خاص خود را دارد و از همین رو، تیم طراحی این دستیار جلسات متعددی با وزیر، معاونان و مسئولان فناوری اطلاعات هر وزارتخانه برگزار کرده است تا این اولویتها شناسایی شود. به عنوان مثال در وزارت علوم، فاز اول پروژه بر فعالیتهای هیئت امنا و هیئت ممیزه و حوزه پژوهش متمرکز شده است، در حالی که وزارت ورزش اولویت خود را بر ورزش قهرمانی، ورزش بانوان و ورزش جوانان قرار داده است. با توجه به ماموریتها و زیرمجموعههای متعدد هر وزارتخانه، همه حوزهها نمیتوانند در یک سال پوشش داده شوند؛ بنابراین تمرکز بر دادهها و تصمیمات حوزههای کوتاهمدت و میانمدت قرار گرفته است.
وی د ر ادامه تصریح کرد: هدف این دستیار، ارائه تصویری آیندهنگر برای تصمیمگیری است تا تصمیمگیرندگان، از جمله معاونان وزیر، بتوانند با اتکا به تجربههای گذشته، قوانین و دادههای تحلیلی، تصمیماتی با ضریب اطمینان بالا و دقیق اتخاذ کنند.
دستیار هوش مصنوعی دانشگاه شهید بهشتی کاملاً بومی و مستقل طراحی شد
مدیر پروژه دستیار هوش مصنوعی درباره بستر و زبان برنامهنویسی مورد استفاده برای دستیار هوش مصنوعی توضیح داد: طراحی این سیستم کاملاً بومی است و صفر تا صد آن داخلی شده است. زبان اصلی برنامهنویسی غالباً پایتون و زبانهای مرتبط با هوش مصنوعی است، هرچند ممکن است بخشهای مختلف با زبانهای دیگر نوشته شده و از طریق API با یکدیگر ارتباط برقرار کنند.
وی افزود: این دستیار حتی در صورت استفاده از برخی ابزارهای اوپنسورس به صورت لوکال و داخلی عمل میکند و هدف اصلی آن، کاهش وابستگی به سامانههای خارجی است.
به گفته وی تمامی تلاشها بر این متمرکز است که سیستم کاملاً مستقل و داخلی باقی بماند.
استفاده گسترده از ظرفیت استادان و دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی در پروژه دستیار هوش مصنوعی
رئیس دانشکده کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی ، درباره بهرهگیری از ظرفیتهای دانشگاه در پروژه دستیار هوش مصنوعی توضیح داد: ما تلاش کردیم از تمامی ظرفیتهای استادان و دانشجویان استفاده کنیم، بهویژه از اعضای دانشکده کامپیوتر که خود من نیز رئیس آن هستم. هدف این بود که هر کسی که فکر میکند میتواند کمک کند در این پروژه مشارکت داشته باشد.
وی افزود، تیم اجرایی شامل استادان و دانشجویان دکتری، فوقلیسانس و کارشناسی است که عمدتاً از رشتههای کامپیوتر و گرایشهای هوش مصنوعی و مهندسی نرمافزار تشکیل شدهاند. سایر اساتید از دانشکدههای دیگر، در صورت نیاز، به عنوان مشاور در پروژه حضور داشتند.
نظر شما