۱۰ شهریور ۱۴۰۴، ۸:۳۸

کاهش دما و وزش باد در ایلام؛ هشدار درباره گرد و خاک محلی

ایلام - کارشناس هواشناسی استان ایلام از کاهش دما و وزش باد در ایلام خبر داد و درباره گرد و خاک محلی هشدار داد.

ساسان رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر از آغاز روند کاهش دما در سطح استان خبر داد.

وی اظهار داشت: از روز سه‌شنبه، کاهش تدریجی دما آغاز خواهد شد و تا پایان هفته، شاهد افت دمایی در حدود ۲ تا ۴ درجه سانتی‌گراد خواهیم بود که منجر به کاهش محسوس شدت گرما در مناطق مختلف استان خواهد شد.

رستمی همچنین با اشاره به شرایط جوی امروز و فردا افزود: امروز و به‌صورت ضعیف‌تر در روز آینده، افزایش سرعت وزش باد به‌ویژه در مناطق مرزی از جمله مهران پیش‌بینی می‌شود.

وی ادامه داد: این پدیده می‌تواند موجب خیزش گرد و خاک محلی در برخی نقاط استان شود.

کارشناس هواشناسی استان ایلام در پایان توصیه کرد: شهروندان به‌ویژه در مناطق مرزی، نسبت به شرایط جوی پیش‌رو هوشیار باشند و از قرار گرفتن در معرض گرد و خاک خودداری کنند.

