هوای اصفهان آلوده است

به گزارش خبرنگار مهر، شاخص کیفیت هوای کلانشهر اصفهان بر اساس دادههای ۱۴ ایستگاه سنجش فعال در ۲۴ ساعت منتهی به هفت صبح روز دوشنبه دهم شهریور با میانگین ۱۱۸ AQI در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس (سالمندان، افراد دارای بیماریهای تنفسی و قلبی، زنان باردار و کودکان) ثبت شد.
بر اساس دادههای سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیطزیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلانشهر امروز در ایستگاه ۲۵ آبان با عدد ۱۱۲، پارک زمزم با عدد ۱۳۸، خیابان رهنان ۱۱۰، خیابان زینبیه ۱۳۹ و خیابان فرشادی ۱۱۳ AQI وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروههای حساس و در ایستگاه خیابان رودکی با عدد ۱۵۳، بولوار کاوه ۱۵۴ و کردآباد ۱۹۱ AQI قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه را نشان میدهد.
شاخص هوای اصفهان همچنین در ایستگاه بزرگراه خرازی با عدد ۹۷، دانشگاه صنعتی ۷۷، سپاهانشهر و خیابانهای هزار جریب و میرزا طاهر ۹۰ و خیابان فیض ۹۱ AQI در وضعیت قابل قبول است.
شاخص هوا در ایستگاه شهر قهجاورستان ۱۶۸ AQI همچنان در وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه و در خمینیشهر با عدد ۱۲۸ AQI ناسالم برای گروههای حساس قرار دارد.
شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروههای حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.
این شاخص به طور معمول برای پنج آلاینده هوا شامل مونوکسیدکربن (CO) ، اُزن (O۳)، دی اکسید نیتروژن (NO۲)، دی اکسید گوگرد (SO۲) و ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون (PM۲.۵) اندازه گیری و به طور روزانه در ایستگاههای پایش هوا، ثبت میشود.
شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچکتر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچکتر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل میکند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش میدهد.
نظر شما