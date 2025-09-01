  1. استانها
۱۰ شهریور ۱۴۰۴، ۱۲:۰۴

وزش باد و گرد و خاک تا پایان هفته آسمان کرمان را در برمی گیرد

کرمان- اداره کل هواشناسی کرمان از وزش باد و خیزش گرد و خاک تا پایان هفته جاری در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، اداره کل هواشناسی استان کرمان پیش از ظهر دوشنبه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: طبق بررسی آخرین نقشه‌های پیش یابی هواشناسی تا پایان هفته جاری همچنان وزش باد و گرد و خاک پدیده غالب جوی در استان کرمان می‌باشد.

همچنین این پدیده در ساعات بعد از ظهر موجب کاهش دید افقی و کاهش کیفیت هوا بویژه در شرق، شمال و شمال غرب استان کرمان خواهد شد.

بر اساس این اطلاعیه طی این مدت به سبب جریانات موسمی در ساعات بعد از ظهر و اوایل شب در نیمه جنوبی استان کرمان شاهد وقوع ناپایداری‌ها به شکل افزایش ابر، رگبار، رعد و برق و وزش تندبادهای لحظه‌ای موقت خواهیم بود.

