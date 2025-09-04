  1. استانها
  2. گلستان
۱۳ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۰۷

نفوذ جریانات شمالی در گلستان؛ وزش باد، رگبار پراکنده و احتمال گردوخاک

نفوذ جریانات شمالی در گلستان؛ وزش باد، رگبار پراکنده و احتمال گردوخاک

گرگان-کارشناس هواشناسی گلستان از آغاز ناپایداری‌های جوی از عصر امروز تا اوایل هفته آینده در استان خبر داد.

سمیه جعفری، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس الگوهای پیش‌یابی، از بعدازظهر امروز تا اوایل هفته آینده، شاهد نفوذ جریانات شمالی به استان خواهیم بود. این تغییرات موجب وزش باد نسبتاً شدید در برخی ساعات، افزایش ابر در اوقات عصر و شب و وقوع رگبار و رعدوبرق پراکنده به‌ویژه در مناطق کوهستانی و کوهپایه‌ای خواهد شد.

وی افزود: در نواحی مستعد، احتمال خیزش گردوخاک نیز وجود دارد، اما از نظر دمایی نوسانات قابل ملاحظه‌ای در سطح استان پیش‌بینی نمی‌شود.

جعفری ادامه داد: صبح امروز پنجشنبه دمای کمینه در پارک ملی گلستان به ۱۸ درجه سانتی‌گراد رسید. همچنین شهر علی‌آباد با دمای ۲۲ درجه خنک‌ترین و اینچه‌برون با ثبت دمای ۳۸ درجه گرم‌ترین نقطه استان در روز گذشته بود.
حداقل دمای گرگان در صبح امروز ۲۳ درجه سانتی‌گراد گزارش شد و پیش‌بینی می‌شود حداکثر دمای امروز این شهر به ۳۴ درجه برسد.

کد خبر 6579454

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها