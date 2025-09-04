نفوذ جریانات شمالی در گلستان؛ وزش باد، رگبار پراکنده و احتمال گردوخاک

سمیه جعفری، در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس الگوهای پیشیابی، از بعدازظهر امروز تا اوایل هفته آینده، شاهد نفوذ جریانات شمالی به استان خواهیم بود. این تغییرات موجب وزش باد نسبتاً شدید در برخی ساعات، افزایش ابر در اوقات عصر و شب و وقوع رگبار و رعدوبرق پراکنده بهویژه در مناطق کوهستانی و کوهپایهای خواهد شد.
وی افزود: در نواحی مستعد، احتمال خیزش گردوخاک نیز وجود دارد، اما از نظر دمایی نوسانات قابل ملاحظهای در سطح استان پیشبینی نمیشود.
جعفری ادامه داد: صبح امروز پنجشنبه دمای کمینه در پارک ملی گلستان به ۱۸ درجه سانتیگراد رسید. همچنین شهر علیآباد با دمای ۲۲ درجه خنکترین و اینچهبرون با ثبت دمای ۳۸ درجه گرمترین نقطه استان در روز گذشته بود.
حداقل دمای گرگان در صبح امروز ۲۳ درجه سانتیگراد گزارش شد و پیشبینی میشود حداکثر دمای امروز این شهر به ۳۴ درجه برسد.
سمیه جعفری، در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس الگوهای پیشیابی، از بعدازظهر امروز تا اوایل هفته آینده، شاهد نفوذ جریانات شمالی به استان خواهیم بود. این تغییرات موجب وزش باد نسبتاً شدید در برخی ساعات، افزایش ابر در اوقات عصر و شب و وقوع رگبار و رعدوبرق پراکنده بهویژه در مناطق کوهستانی و کوهپایهای خواهد شد.
