ترافیک سنگین در محورهای شمالی و آزادراه‌های استان البرز

کرج-مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان البرز از افزایش ترافیک در محورهای شمالی و آزادراه‌های استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی زندی‌فر امروز در سخنانی به تشریح وضعیت ترافیک جاده‌ای پرداخت و اعلام کرد: ترافیک در محورهای شمالی و آزادراه‌های استان به طور قابل توجهی سنگین است در مسیر جنوب به شمال، ترافیک سنگین از پل زنگوله تا سیاه بیشه برقرار است همچنین در آزادراه تهران – شمال، در انتهای تونل البرز بار ترافیکی بالایی گزارش شده است. در این آزادراه نیز ترافیک سنگین از پل حصارک تا کمالشهر و همچنین در محدوده تقاطع آزادراه غدیر مشاهده می‌شود.

مدیرکل راهداری البرز افزود: در آزادراه قزوین – کرج نیز وضعیتی مشابه حاکم است و از پایانه شهید کلانتری تا پل فردیس ترافیک سنگین برقرار است.

