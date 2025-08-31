جلال ملکی سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری تهران در گفتگو با خبرنگار مهر از حریق کپسولهای گاز در بازار خبر داد.
وی افزود: حریق از پشت بام یک پاساژ در محدوده پله نوروز خان رخ داده و ساعت ۱۳:۳۷ دقیقه ظهر امروز این حادثه به نیروهای آتشنشانی اطلاع داده شد که بلافاصله نیروهای دو ایستگاه به محل اعزام شدند.
ملکی بیان داشت: حدود ۱۰ تا ۱۱ کپسول ۱۱ کیلویی زیر آفتاب روی پشت بام پاساژ نگهداری می شده که طعمه حریق شده و پس از آسیب و سرایت به ایزوگامها در حال سرایت به طبقات بود.
وی بیان داشت: خوشبختانه انفجار رخ نداده و مورد مصدوم و تلفات جانی نداشتیم.
سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری تهران بیان داشت: حریق اکنون اطفا شده و همکاران ما در حال ایمن سازی محل هستند.
