  1. جامعه
  2. شهری
۹ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۲۹

حریق کپسول‌های گاز در بازار تهران

حریق کپسول‌های گاز در بازار تهران

سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری تهران از حریق کپسول‌های گاز در بازار خبر داد.

جلال ملکی سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری تهران در گفتگو با خبرنگار مهر از حریق کپسول‌های گاز در بازار خبر داد.

وی افزود: حریق از پشت بام یک پاساژ در محدوده پله نوروز خان رخ داده و ساعت ۱۳:۳۷ دقیقه ظهر امروز این حادثه به نیروهای آتش‌نشانی اطلاع داده شد که بلافاصله نیروهای دو ایستگاه به محل اعزام شدند.

ملکی بیان داشت: حدود ۱۰ تا ۱۱ کپسول ۱۱ کیلویی زیر آفتاب روی پشت بام پاساژ نگهداری می شده که طعمه حریق شده و پس از آسیب و سرایت به ایزوگام‌ها در حال سرایت به طبقات بود.

وی بیان داشت: خوشبختانه انفجار رخ نداده و مورد مصدوم و تلفات جانی نداشتیم.

سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری تهران بیان داشت: حریق اکنون اطفا شده و همکاران ما در حال ایمن سازی محل هستند.

کد خبر 6575904
فائزه نجارزادگان

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها