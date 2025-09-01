بازدید وزیر علوم تحقیقات و فناوری از مجتمع اساتید سرو

به گزارش خبرگزاری مهر، سیمایی صراف وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به همراه تعدادی از معاونین وزارتخانه به همراه علی نصیری رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران و مهدی صالحی شهردار منطقه ۲ ضمن بازدید از مجتمع اساتید سرو، از نزدیک در جریان مراحل بازسازی و پرداخت خسارت به شهروندان آسیب دیده در دفاع مقدس ۲ قرار گرفت.

در این بازدید دو ساعته، رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران ضمن ارائه گزارشی از اقدامات صورت گرفته در راستای مقاوم سازی خانه‌های مورد اصابت در جنگ تحمیلی اخیر، به استماع و پاسخگویی به نیازهای تعدادی از شهروندان نیز پرداخت.

سیمایی صراف وزیر علوم تحقیقات و فناوری نیز ضمن تشکر از شهرداری تهران و سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران در خصوص اقدامات صورت گرفته طی این مدت، ضمن ابراز رضایت از خدمات صورت گرفته، سازمان پیشگیری و مدیریت بحران را، مرکزی موفق و مؤثر در جهت ساماندهی و هماهنگی شهروندان برای افزایش رضایتمندی در جنگ معرفی کرد و دستوراتی را برای ارتقای کمک به خانواده‌های ساکن در برج و محل اصابت صادر کرد.

مجتمع کوی اساتید سرو، محل شهادت شهید طهرانچی و ۱۵ شهروند بی گناه دیگر بود که در بامداد ۲۳ خرداد ۱۴۰۴ مورد اصابت موشکی رژیم صهیونسیتی قرار گرفت.