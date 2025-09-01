  1. جامعه
  2. شهری
۱۰ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۲۸

بازدید وزیر علوم تحقیقات و فناوری از مجتمع اساتید سرو

بازدید وزیر علوم تحقیقات و فناوری از مجتمع اساتید سرو

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از مجتمع اساتید سرو بازدید کرد و از نزدیک در جریان مراحل بازسازی و پرداخت خسارت به شهروندان آسیب دیده در جنگ ۱۲ روزه قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیمایی صراف وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به همراه تعدادی از معاونین وزارتخانه به همراه علی نصیری رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران و مهدی صالحی شهردار منطقه ۲ ضمن بازدید از مجتمع اساتید سرو، از نزدیک در جریان مراحل بازسازی و پرداخت خسارت به شهروندان آسیب دیده در دفاع مقدس ۲ قرار گرفت.

در این بازدید دو ساعته، رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران ضمن ارائه گزارشی از اقدامات صورت گرفته در راستای مقاوم سازی خانه‌های مورد اصابت در جنگ تحمیلی اخیر، به استماع و پاسخگویی به نیازهای تعدادی از شهروندان نیز پرداخت.

سیمایی صراف وزیر علوم تحقیقات و فناوری نیز ضمن تشکر از شهرداری تهران و سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران در خصوص اقدامات صورت گرفته طی این مدت، ضمن ابراز رضایت از خدمات صورت گرفته، سازمان پیشگیری و مدیریت بحران را، مرکزی موفق و مؤثر در جهت ساماندهی و هماهنگی شهروندان برای افزایش رضایتمندی در جنگ معرفی کرد و دستوراتی را برای ارتقای کمک به خانواده‌های ساکن در برج و محل اصابت صادر کرد.

مجتمع کوی اساتید سرو، محل شهادت شهید طهرانچی و ۱۵ شهروند بی گناه دیگر بود که در بامداد ۲۳ خرداد ۱۴۰۴ مورد اصابت موشکی رژیم صهیونسیتی قرار گرفت.

کد خبر 6576658

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها