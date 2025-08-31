  1. استانها
  2. خراسان جنوبی
۹ شهریور ۱۴۰۴، ۱۷:۴۴

تزریق ۱,۶۰۰ میلیاردتومان اعتبار به راه‌آهن چابهار-مشهد در دولت چهاردهم

تزریق ۱,۶۰۰ میلیاردتومان اعتبار به راه‌آهن چابهار-مشهد در دولت چهاردهم

بیرجند- استاندار خراسان جنوبی گفت: از ابتدای دولت چهاردهم تاکنون، با دستور رئیس‌جمهور هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار به پروژه راه‌آهن تزریق شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی ظهر یکشنبه در جریان برنامه بازدید مشاور رئیس‌جمهور از روند فعالیت ابرپروژه راه‌آهن استان، با بیان اینکه پروژه راه آهن به عنوان یک طرح راهبردی ملی، شرق کشور را متحول می‌سازد، افزود: از ابتدای دولت چهاردهم تاکنون، با دستور رئیس‌جمهور هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار به این پروژه تزریق شده و خوشبختانه روند اجرای طرح جلوتر از برنامه پیش می‌رود.

وی ادامه داد: برخی قطعات به پیشرفت ۷۰ درصدی رسیده‌اند و در بخش‌هایی نیز عملیات خاکبرداری و تونل‌سازی به‌خوبی در حال انجام است.

هاشمی با بیان اینکه پروژه راه‌آهن چابهار - زاهدان -بیرجند – مشهد، شامل ۲۳ قطعه است که ۱۴ قطعه آن به طول ۴۶۱ کیلومتر در خراسان جنوبی قرار دارد، گفت: این پروژه صرفاً متعلق به خراسان جنوبی یا سیستان و بلوچستان نیست، بلکه یک طرح راهبردی ملی برای اتصال بندر چابهار به کشورهای آسیای میانه به شمار می‌رود.

به گفته استاندار خراسان جنوبی، این پروژه قطعاً تحولی بزرگ در شرق کشور و به‌ویژه حمل بار معدنی خراسان جنوبی ایجاد خواهد کرد.

هاشمی با اشاره به پروژه‌های بزرگراهی استان بیان کرد: در حال حاضر ۲۰ کارگاه در محورهای مختلف استان فعال است و برای ۴۷۵ کیلومتر دوبانده‌سازی، ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته است.

کد خبر 6575949

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها