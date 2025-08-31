به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی ظهر یکشنبه در جریان برنامه بازدید مشاور رئیس‌جمهور از روند فعالیت ابرپروژه راه‌آهن استان، با بیان اینکه پروژه راه آهن به عنوان یک طرح راهبردی ملی، شرق کشور را متحول می‌سازد، افزود: از ابتدای دولت چهاردهم تاکنون، با دستور رئیس‌جمهور هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار به این پروژه تزریق شده و خوشبختانه روند اجرای طرح جلوتر از برنامه پیش می‌رود.

وی ادامه داد: برخی قطعات به پیشرفت ۷۰ درصدی رسیده‌اند و در بخش‌هایی نیز عملیات خاکبرداری و تونل‌سازی به‌خوبی در حال انجام است.

هاشمی با بیان اینکه پروژه راه‌آهن چابهار - زاهدان -بیرجند – مشهد، شامل ۲۳ قطعه است که ۱۴ قطعه آن به طول ۴۶۱ کیلومتر در خراسان جنوبی قرار دارد، گفت: این پروژه صرفاً متعلق به خراسان جنوبی یا سیستان و بلوچستان نیست، بلکه یک طرح راهبردی ملی برای اتصال بندر چابهار به کشورهای آسیای میانه به شمار می‌رود.

به گفته استاندار خراسان جنوبی، این پروژه قطعاً تحولی بزرگ در شرق کشور و به‌ویژه حمل بار معدنی خراسان جنوبی ایجاد خواهد کرد.

هاشمی با اشاره به پروژه‌های بزرگراهی استان بیان کرد: در حال حاضر ۲۰ کارگاه در محورهای مختلف استان فعال است و برای ۴۷۵ کیلومتر دوبانده‌سازی، ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته است.