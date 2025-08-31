انتصاب اعضای هیأت نظارت بر انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی استانداری خراسان جنوبی؛ حسین شرافتی راد بیان کرد: با حکم رئیس هیأت نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور و به استناد ماده ۶۹ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران، رئیس و اعضای هیأت عالی نظارت بر انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا در استان خراسان جنوبی منصوب شدند.

وی تأکید کرد: انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ برگزار می‌شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان جنوبی بیان کرد: ثبت نام از داوطلبین شوراهای اسلامی شهر از ۲۱ دی ماه و شوراهای اسلامی روستا از ۲۴ بهمن ماه به مدت ۷ روز و بصورت الکترونیکی انجام خواهد شد.

شرافتی متذکر شد: آخرین مهلت استعفای مشمولین موضوع ماده ۴۱ قانون، سه ماه قبل از ثبت نام بوده و داشتن گواهی عدم سوء پیشینه در هنگام ثبت نام الزامی است.

رئیس ستاد انتخابات خراسان جنوبی گفت: آگهی ثبت نام و اعلام شرایط داوطلبین پس از ابلاغ ستاد انتخابات کشور اطلاع رسانی خواهد شد.

شایان ذکر است؛ با صدور حکم رئیس و مسئولین کمیته‌های ۶ گانه ستاد انتخابات توسط استاندار خراسان جنوبی، نخستین جلسه ستاد انتخابات در ۲۱ مرداد ماه برگزار شده است.