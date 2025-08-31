تخصیص پنج هزار میلیارد تومان اعتبار به خراسان جنوبی طی هشت ماه

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی صبح یکشنبه در جریان بازدید مشاور رئیس‌جمهور از پروژه محور بیرجند -زاهدان با بیان اینکه دولت چهاردهم نگاه ویژه‌ای به توسعه استان‌های مرزی و کمتر برخوردار دارد، اظهار داشت: رئیس‌جمهور به استانداران به‌ویژه استانداران استان‌های مرزی اختیار تام داده‌اند و همین امر فرصت‌های ارزشمندی را برای رشد و شکوفایی خراسان جنوبی فراهم کرده است.

وی ادامه داد: برای نخستین بار بعد از شکل‌گیری استان، استاندار خراسان جنوبی توانست سفر رسمی به ولایت فراه و هرات افغانستان داشته باشد و متقابلاً والی فراه نیز به بیرجند سفر کرد که مورد استقبال قرار گرفت.

هاشمی با بیان اینکه در هشت ماه گذشته تنها از سوی وزارت راه و شهرسازی بیش از پنج هزار میلیارد تومان به خراسان جنوبی اختصاص یافته است، افزود: این میزان اعتبار در سه بخش عمده تعریف شده که نزدیک به دو هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان آن برای دو بانده کردن محورهای مواصلاتی استان پیش‌بینی شده است.

استاندار خراسان جنوبی ادامه داد: در حوزه ریلی نیز بزرگترین ابرپروژه شرق کشور یعنی راه‌آهن چابهار - زاهدان - بیرجند - مشهد با دستور ویژه رئیس‌جمهور و پیگیری‌های مستمر مدیریت ارشد استان، جهش اعتباری داشته است.

وی با بیان اینکه پیش از این دولت، تنها ۸۰۰ میلیارد تومان در این بخش هزینه شده بود اما طی سه سال اخیر هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان تخصیص یافته است، افزود: یک همت اعتبار برای زیرساخت‌های نهضت ملی مسکن در استان تخصیص یافته که نشان‌دهنده توجه ویژه دولت به محرومیت‌زدایی و توسعه زیرساخت‌های اساسی در خراسان جنوبی است.