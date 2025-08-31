به گزارش خبرنگار مهر، نودالدین آهی صبح یکشنبه در جریان بازدید از محور بیرجند-زاهدان با بیان اینکه رویکرد فعلی بر تقویت مرزها از شمال تا جنوب کشور و بهرهگیری از ظرفیتهای کمنظیر آنها است، گفت: نگاه ویژه دولت چهاردهم بر توسعه مناطق مرزی و اقتصاد دریا محور است.
وی با بیان اینکه یکی از اولویتهای دولت، توسعه اقتصاد دریامحور با محوریت بندر چابهار است و در کنار آن، توجه خاص به استانهای مرزی در دستور کار قرار دارد، افزود: استان خراسان جنوبی به دلیل موقعیت جغرافیایی و مرزی خود ظرفیتهای ارزشمندی دارد که میتواند هم بهعنوان عاملی بازدارنده در حوزه امنیتی و هم بهعنوان موتور محرک توسعه اقتصادی کشور عمل کند.
آهی با بیان اینکه مرزهای مشترک با افغانستان میتواند بستر مناسبی برای مبادلات اقتصادی و تجاری گسترده باشد، چرا که این کشور دارای منابع غنی است و میتوان روابط اقتصادی مؤثری با آن تعریف کرد، ادامه داد: این موضوع از جمله مواردی است که با استاندار خراسان جنوبی به صورت ویژه مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
مشاور رئیسجمهور در امور تشکلها و احزاب ادامه داد: با توجه به کریدور جنوب به شمال و معادن عظیم خراسان جنوبی، امید است این ظرفیتها میتواند نقش مؤثری در مسیر توسعه استان و ساختن آیندهای روشن برای ایران ایفا کند.
وی با بیان اینکه دولت چهاردهم نگاه ویژهای به نخبگان و جوانان کشور دارد، ادامه داد: در سه سال پیشرو با همدلی و همکاری همه مسئولان بهویژه استاندار خراسان جنوبی و همراهی مردم، میتوان گامهای بزرگی در جهت معرفی ظرفیتها و رفع چالشهای این خطه در سطح ملی برداشت.
