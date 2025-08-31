کاهش هفتگی ۸۰ هزار تن زباله با اجرای طرح تفکیک در روستاهای ساری

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی نوبخت بعد از ظهر یکشنبه در نخستین جشنواره روستای سبز افزود: اجرای طرح تفکیک زباله از مبدأ در ۱۰۹ روستای شهرستان باعث کاهش ۳۳ درصدی پسماندها و کم شدن هفتگی بیش از ۸۰ هزار تن زباله شده و فرهنگ مشارکت اجتماعی و مسئولیت‌پذیری زیست‌محیطی را در میان مردم تقویت کرده است.

فرماندار ساری هدف از برگزاری این جشنواره را ترویج فرهنگ حفاظت از محیط زیست، مدیریت علمی پسماند و تقدیر از روستاهایی که در مسیر توسعه پایدار گام برداشته‌اند، عنوان کرد.

نوبخت با اشاره به اهمیت حفاظت از منابع طبیعی گفت که توسعه روستایی بدون توجه به محیط زیست ناقص است و اجرای طرح تفکیک زباله از مبدأ، فراتر از کاهش حجم پسماندها، موجب شکل‌گیری فرهنگ همکاری اجتماعی و مشارکت مردم در حفظ محیط زیست شده است و در این طرح، کودکان، زنان خانه‌دار، کشاورزان و سایر اقشار جامعه همگی در یک زنجیره مشترک برای پاکیزگی محیط فعالیت دارند.

وی افزود: آموزش و آگاهی‌بخشی نقش کلیدی در موفقیت این طرح داشته است و برنامه‌های آموزشی در مدارس روستایی برگزار شده و دهیاران با جلسات عمومی، خانواده‌ها را با روش‌های صحیح جمع‌آوری و جداسازی زباله آشنا کرده‌اند، همچنین این اقدامات همراه با نظارت مستمر موجب کاهش چشمگیر پسماند و افزایش بازیافت شده است.

فرماندار ساری همچنین به تولید کود کمپوست از مواد آلی جداشده اشاره کرد و گفت: استفاده از این کود در مزارع و باغات روستایی علاوه بر کاهش وابستگی به کودهای شیمیایی، به ارتقای کشاورزی سالم و تقویت اقتصاد روستاها کمک می‌کند.

نوبخت در پایان تأکید کرد: طرح «روستای سبز» نماد واقعی توسعه پایدار و مسئولیت‌پذیری زیست‌محیطی است و این مسیر با همراهی مردم و حمایت دولت ادامه خواهد یافت.