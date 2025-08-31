۱۸۰۰ راس دام در روستای بیدو دشتستان واکسینه شد

به گزارش خبرنگار مهر، فیصل ضرغامی عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: اردویی جهادی با حضور مدیران کل دامپزشکی و امور عشایر استان، مدیر امور عشایر شهرستان دشتستان، فرماندهانی از سپاه و بسیج استان، شهرستان و بخش و همچنین بخشدار ارم و دهیار و شورای روستای بی دو برگزار شد.

ضرغامی افزود: خدمات رایگان دامپزشکی در روستا «بیدو» یکی از روستاهای صعب العبور استان بوشهر در قالب پنج اکیپ واکسیناتور و یک اکیپ بیماری یابی و آموزش و ترویج انجام شد.

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان دشتستان اشاره کرد: در این عملیات (اردوی جهادی) واکسیناسیون تعداد یک هزار و ۸۰۰ رأس گوسفند و بز برعلیه بیماری تب برفکی و ۲۰ قلاده سگ علیه بیماری هاری واکسینه شدند.

ضرغامی در خصوص دیگر فعالیت‌های انجام شده بیان کرد: علاوه بر فعالیت اکیپ‌های واکسیناسیون و بیماری یابی توزیع تراکت و پوسترهای آموزشی و همچنین کلاس‌های آموزشی و ترویجی با محوریت بیماری‌های مشترک بین انسان و دام با حضور دامداران منطقه برگزار و نکات لازم در جهت پیشگیری از بروز بیماری‌ها به دامداران آموزش و به سوالات آنان نیز پاسخ داده شد.