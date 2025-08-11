به گزارش خبرنگار مهر، دانیال اسفندیاری عصر دوشنبه در نشست شورای فرهنگ عمومی با دستور کار اربعین حسینی و مراسم‌های دهه آخر ماه صفر افزود: تمامی ادارات و نهادهای این شهرستان در راستای ارائه هر چه بهتر خدمات در پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی (ع) به عاشقان اباعبدالله حسین (ع) بخصوص در حوزه امنیتی و پشتیبانی همکاری و اهتمام جدی تر داشته باشند.

فرماندار گناوه افزود: مدیران شهرستان علاوه بر بسیج تمامی ظرفیت‌ها جهت همکاری در برگزاری هرچه باشکوه‌تر مراسم پیاده روی جاماندگان اربعین، در برنامه‌های دهه آخر صفر حضوری گسترده و پررنگ داشته باشند.

وی با اشاره به جایگاه بی‌بدیل اربعین در احیای یاد و آرمان‌های قیام عاشورا، خاطرنشان کرد: اربعین تنها یک مراسم مذهبی نیست، بلکه جنبشی جهانی است که روح مقاومت، ایثار و وحدت اسلامی را زنده نگه می‌دارد.

اسفندیاری، منشأ روحیه آزادگی و مقاومت در ملت ایران را ۲ عامل اقتدا به حضرت ابا عبدالله (ع) و انتظار فرج امام زمان (عج) دانست و تصریح کرد: امام حسین (ع) روحیه آزادگی را به ما آموخت و همین مسئله، باعث مقاومت ملت سلحشور ایران در مقابل دشمنان شده است.

خبرنگاران رابط میان مردم و مسئولان، پیشگامان امیدآفرینی در جامعه

نایب رئیس شورای فرهنگ عمومی گناوه با گرامیداشت ۱۷ مرداد، روز خبرنگار، گفت: خبرنگاران به عنوان چشم بینا و گوش شنوای جامعه، مسئولیت و رسالت مهم و خطیری برعهده دارند.

وی افزود: خبرنگاران بواسطه جایگاه بلند شغلی خود و اشرافی که بر جامعه دارند، نقش بسیار مثبتی در یاری و کمک رسانی به مسئولان در رصد و حل مشکلات مردم دارند.

فرماندار گناوه بیان کرد: خبر را باید همانند یک شمشیر دو لبه دانست که چنانچه به درستی منتشر نشود، می‌تواند تبعات بدی در بر داشته باشد.

نایب رئیس شورای فرهنگ عمومی گناوه تصریح کرد: خبرنگاران رابط میان مردم و مسئولان، پیشگامان امیدآفرینی در جامعه هستند و انتظار دارم در این مسیر بیش از پیش تلاش کنند.

وی ضمن قدردانی از زحمات خبرنگاران شهرستان، گفت: از نقدهای منصفانه خبرنگاران استقبال می‌کنم و از آنها انتظار دارم در جهت امیدآفرینی به جامعه تلاش کنند.

وی هم چنین با اشاره به موضوع توزیع اعتبارات بیان کرد: توزیع اعتبارات استانی بر اساس شاخص‌های معینی از قبیل جمعیت، وسعت و درآمد هر شهرستان است و دخل و تصرفی در این زمینه وجود ندارد.

فرماندار گناوه افزود: قطعاً در طول سال اعتبارات دیگری در قالب اعتبارات ملی عاید شهرستان خواهد شد که در کنار اعتبارات تملک دارایی می‌تواند در حل مسائل مالی استفاده شود.

در این نشست با بررسی نظرات اعضا مقرر شد راهپیمایی جاماندگان اربعین حسینی، عصر روز پنجشنبه هفته جاری از گلزار شهدا تا مصلای جمعه برگزار شود.