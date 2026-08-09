فرماندار گناوه: خبرنگاران در جامعه امید آفرینی کنند

به گزارش خبرنگار مهر، دانیال اسفندیاری شنبه شب در نشست با جمعی از خبرنگاران و اصحاب رسانه شهرستان که به مناسبت روز خبرنگار برگزار شد، با گرامیداشت این روز و یاد و خاطره شهید محمود صارمی وشهدای عرصه رسانه ، از حضور خبرنگاران و تلاش آنان در مسیر اطلاعرسانی، آگاهیبخشی، انعکاس مسائل جامعه و پیگیری مطالبات مردم قدردانی کرد و افزود: شهدا جان خود را فدا کردند تا حقیقت زنده بماند و امروزهمه ما افتخار میکنیم در جامعهای زندگی میکنیم که هر فرد میتواند آزادانه سخن بگوید، بنویسد و مطالبهگری کند.
گناوه از شهرستانهای شاخص کشور است
فرماندار گناوه با اشاره به ظرفیتهای اقتصادی و راهبردی این شهرستان بیان کرد: همه این ظرفیتها نشان میدهد گناوه نهتنها یکی از شهرستانهای شاخص استان، بلکه از شهرستانهای مهم کشور است که همواره مورد توجه بوده و موقعیت آن میتواند در توسعه منطقه و کشور به خصوص در شرایط کنونی اثرگذار باشد.
بهرهگیری از ظرفیت بخش خصوصی برای توسعه درمان
وی با اشاره به برخی اقدامات انجامشده در حوزه درمان شهرستان گفت: یکی از مطالبات جدی مردم، راهاندازی دستگاه MRI در گناوه بود که خبرنگاران و اصحاب رسانه نیز بارها درباره نبود این امکان درمانی مطالبهگری کردند.
فرماندار گناوه افزود: با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و پیگیری های مستمر ، ظرف یک سال دستگاه MRI با تجهیزات و امکانات بهروز در شهرستان راهاندازی شد و اکنون به مردم خدمات ارائه میدهد و تلاش میکنیم در بخش دولتی نیز دستگاه MRI راهاندازی شود.
نماینده عالی دولت وفاق ملی در شهرستان گناوه با بیان اینکه هر اندازه فضای آموزشی و درمانی و توسعه زیرساخت ها ایجاد شود، در نهایت خدمت به مردم است، اظهار کرد: فرصتی فراهم شده تا به عنوان فرزند این شهرستان در خدمت مردم باشیم و تیم مدیریتی شهرستان نیز با صداقت و جدیت برای خدمترسانی تلاش میکند.
ضرورت حفظ وحدت و اتحاد
فرماندار گناوه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط خاص کشور گفت: امروز کشور در شرایط خاص قرار دارد و در چنین شرایطی حفظ وحدت و انسجام ملی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.
وی با تأکید بر نقش مردم، نیروهای مسلح و دولت در عبور از شرایط دشوار افزود: همه ما باید در چارچوب نظام جمهوری اسلامی و تحت هدایت های مقام معظم رهبری برای پیشرفت کشور تلاش کنیم و اجازه ندهیم اختلافات و تفرقه، جامعه را از مسیر اصلی خود دور کند.
فرماندار گناوه ادامه داد: تفرقه خواست دشمن است اما ملت ایران همواره نشان دادهاند که در دفاع از کشور و تمامیت ارضی خود هوشیار و وفادار هستند.
وی گفت: علیرغم شرایط جنگی در کشور اما با تلاش همه مسئولان و همراهی شبانه روزی مردم هیچ گونه کمبودی در کشور به وجود نیامد و خدمات رسانی در همه حوزه ها تداوم یافت که این موارد باید در جامعه منعکس و اطلاع رسانی و امید آفرینی شود.
رسانهها در کنار نقد، امیدآفرینی کنند
فرماندار گناوه با تأکید بر ضرورت ارتباط مستمر مدیران با رسانهها اظهار کرد: یک مسئول باید همواره خود را در معرض پرسش و نقد خبرنگاران قرار دهد و رسانه را به عنوان یک گوش شنوا و چشم بینا ببیند.
وی با ارزشمند دانستن مطالبات و نقدهای مطرحشده از سوی اصحاب رسانه افزود: بسیاری از مطالبی که ما با حساسیت دنبال میکنیم، نتیجه مطالبات و نوشتههای خبرنگاران است ، مطالب رسانهها رصد و مطالعه میشود و در مواردی که نیاز به پیگیری باشد، بلافاصله موضوع را به مدیران مربوطه منتقل میکنیم.
وی خطاب به اصحاب رسانه با تأکید بر ضرورت حفظ حرمت قلم اظهار کرد: رسالت خبرنگار مطالبهگری است و اصحاب رسانه باید در هر حوزهای که فعالیت میکنند، واقعیتها را صادقانه بیان کنند و در کنار نقد منصفانه، راهکار و پیشنهاد نیز ارائه دهند.
فرماندار گناوه بر ضرورت انعکاس خدمات نظام و دولت توسط خبرنگاران تاکید کرد و گفت: بیان خدمات دولت به معنای بیان خدمات نظام جمهوری اسلامی است و دولت وفاق ملی نیز با تمام توان در تلاش برای خدمت رسانی به مردم است که انعکاس این خدمات میتواند در جامعه امیدآفرینی کند.
وی افزود: در شرایط امروز نباید اجازه دهیم اخبار و مطالب ناامیدکننده بر فضای جامعه غلبه کند، مردم باید بدانند که با وجود شرایط دشوار، خدماترسانی در حوزههای مختلف ادامه دارد .
فرماندار گناوه بیان کرد: خبرنگاران باید واقعبین، صادق و فراتر از جناحهای سیاسی عمل کنند و واقعیتهای جامعه را به مردم نشان دهند.
در این نشست، خبرنگاران به بیان دیدگاهها، دغدغهها، مطالبات و مسائل مورد توجه مردم پرداختند و بر ضرورت پیگیری و انعکاس مشکلات و خواستههای عمومی شهروندان تأکید کردند و بخش قابل توجهی از مباحث مطرح شده در این نشست به مطالبات مردمی و موضوعات عمومی شهرستان اختصاص داشت.
خبرنگاران ضمن طرح پرسشها و دغدغههای خود، بر نقش رسانهها در مطالبهگری، اطلاعرسانی شفاف و پیگیری مسائل جامعه تأکید کردند.
پس از طرح مطالب و پرسشهای خبرنگاران، معاونین سیاسی، امنیتی و اجتماعی،معاون هماهنگی امور عمرانی و معاون برنامه ریزی و توسعه فرماندار به سؤالات مطرح شده در حوزههای مختلف پاسخ دادند و توضیحاتی درباره اقدامات، برنامهها و مسائل مرتبط با حوزههای مسئولیتی خود ارائه کردند.
در ادامه، دبیر گرامیداشت هفته دولت شهرستان گزارشی اجمالی از پروژهها و برنامههای پیشبینیشده برای هفته دولت ارائه کرد و خبرنگاران را در جریان روند اجرای پروژهها و برنامههای این هفته قرار داد.
این نشست در فضایی صمیمی و تعاملی برگزار شد و در پایان، به مناسبت روز خبرنگار، هدایایی به رسم یادبود و قدردانی به خبرنگاران حاضر اهدا شد.
نظر شما