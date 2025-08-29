فرماندار و مسئولان گناوه با امام جمعه دیدار کردند

به گزارش خبرنگار مهر، دانیال اسفندیاری جمعه شب در دیدار با امام جمعه گناوه با همراهی تعدادی از مسئولان شهرستان که در دفتر امام جمعه شهر انجام شد، با گرامیداشت هفته دولت، گفت: مجموعه دولت در این شهرستان با تعامل و هم افزایی و همدلی و استفاده از ظرفیت‌های موجود، تمام توان و تلاش خود را برای توسعه و پیشرفت شهرستان بکار بسته است.

فرماندار گناوه افزود: دیدار با امام جمعه این شهر از برنامه‌های ستاد بزرگداشت هفته دولت بوده است.

وی بیان کرد: امام جمعه همواره از دولت‌ها حمایت و پشتیبانی کرده است که جای قدردانی دارد.

فرماندار گناوه گفت: امام جمعه شهر همواره از همه دولت‌ها و فرمانداران بدون نگاه خاصی حمایت می‌نماید و هر جا لازم باشد نقد منصفانه و هرجا نیاز بوده تقدیر کرده است.

رئیس شورای اداری شهرستان گناوه تصریح کرد: به عنوان خدمتگزار مردم و مجموعه فرمانداری و شورای اداری از امام جمعه بابت همه زحماتی که صادقانه و خالصانه برای مردم انجام می‌دهید قدردانی می‌کنم.

وی افزود: وجود امام جمعه برای مردم شهرستان نعمتی است و از این بابت قدردان هستند.