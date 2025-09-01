مربی ایرانی خوب است «غلامرضا» باشد؛ «رضایت مردم» و ساختن نسل طلایی

به گزارش خبرنگار مهر، والیبالیست های جوان ایران که با اقتدار به فینال رقابت های قهرمانی جهان راه پیدا کرده بودند، در حالی برابر جوانان مدعی ایتالیا قرار گرفتند که ست اول را هم به حریف اروپایی خود واگذار کردند اما در ادامه «غلامرضا» ورق را برگرداند و در سه ست متوالی لاجوردی پوشان را شکست داد تا جام به ایران برسد.

مومنی مقدم که سه سال است هدایت تیم جوانان را برعهده گرفته در هزار و صد و ده روز گذشته شکستی را متحمل نشده تا از این حیث رکوردی کم سابقه در جهان را از خود به جای بگذارد و با دو قهرمانی در آسیا و دو قهرمانی در جهان نامش را در تاریخ والیبال ایران ماندگار کند.

جوانان ایران که ست اول را با اختلاف زیاد به ایتالیا واگذار کرده بودند، در ادامه به دلیل جسارت و شهامت سرمربی خود و دانشی که برای تعویض ها و برگرداند بازی داشت، حریف را زمینگیر کردند و ست چهارم انتقام اختلاف در ست اول را هم گرفتند و با بدترین شکل ممکن ایتالیای مدعی را تحقیر کرد. مومنی مقدم نشان داد اگر مربی ایرانی مجهز به علم و دانش روز باشد می تواند از بسیاری مربیان خارجی عملکرد بهتری هم داشته باشد.

سال هاست که ورزش ایران درگیر اختلاف نظر بین استفاده از مربیان خارجی و داخلی برای تیم های ملی است. در این میان مسئولان ورزش تاکید دارند که تیم های ملی ما باید از مربیان وطنی استفاده کنند. اما آیا هر مربی می تواند تیم های ملی رشته های مختلف را به موفقیت برساند؟

قطعا پاسخ این پرسش منفی است. مربی ایرانی که می خواهد تیم ملی را قهرمان کند باید «غلامرضا» باشد؛ بادانش، باشهامت، جسور و کاربلد. او باید از میدان دادن به جوانان نهراسد و طوری عمل کند که مردم و علاقمندان به آن رشته ورزشی از دیدن بازی های تیم ملی لذت ببرند و رضایت داشته باشند. کاری که غلامرضا مومنی مقدم و شاگردانش انجام دادند و در فینال جذاب تماشاگران را به اوج هیجان رساندند.

کار بزرگتر مومنی مقدم که از قهرمانی هم ارزشش بیشتر است، ساختن نسل جدیدی از والیبالیست هایی است که می توانند سال ها برای تیم ملی بزرگسالان ایران به میدان بروند و افتخار کسب کنند. این جوانان حالا با اعتماد به نفس بالا و تجربه ای که اندوخته اند می توانند بهترین سرمایه برای والیبال ایران در سال های آینده باشند.

والیبال بزرگسالان ایران با «روبرتو پیاتزا» مسیر درستی را در پیش گرفته است و تیم جوانان با «مومنی مقدم» مسیر درست تری را طی می کند. اتفاقی که باید در سایر رشته ها هم رخ داد و اینگونه نباشد که مربی ایرانی در تیم ملی حضور داشته باشد اما اطرافش دلال ها و منفعت طلب هایی باشند که به دنبال قالب کردن بازیکنان خودشان به تیم ملی هستند و جوانگرایی درست و اصولی برایشان اهمیت ندارد!