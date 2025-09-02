والیبال پایه ایران در اوج و چالش؛ مسئولیت سنگین در برابر نسل آینده

به گزارش خبرنگار مهر، تیم والیبال جوانان ایران برای سومین بار در کمتر از یک دهه، قهرمان جهان شد و بار دیگر نشان داد که والیبال پایه ایران در سطح جهان بی‌رقیب است. هدایت این تیم برعهده غلامرضا مومنی‌مقدم است؛ مربی‌ای که طی سه سال گذشته هیچ شکستی را تجربه نکرده و با دو قهرمانی در آسیا و دو قهرمانی جهانی، نام خود و تیمش را در تاریخ والیبال ایران ماندگار کرده است.

تیم جوانان ایران با ترکیبی از استعدادهای فنی، آمادگی بدنی و هماهنگی بالا، در رقابت‌های جهانی مسیر خود را با قدرت طی کرد و حریفانی مانند قزاقستان، پورتوریکو، کره جنوبی، کانادا، لهستان، آرژانتین، چین، آمریکا و ایتالیا را از پیش رو برداشت. این تیم در طول مسابقات هیچ شکستی نداشت و توانست با نمایش بی‌نقص، برتری کامل خود را به رخ حریفان بکشد.

از نظر فنی، تیم ایران سبک بازی منسجمی داشت. حملات سریع و متنوع، دفاع مستحکم روی تور و عقب زمین، سرویس‌های هدفمند و هماهنگی بین بازیکنان باعث شد حریفان هیچ نقطه ضعفی پیدا نکنند. پاسور تیم با مدیریت هوشمندانه توپ، بازیکنان اصلی را در بهترین موقعیت‌ها قرار داد و اسپک‌ها و سرویس‌های تیم، فشار مداوم بر حریفان ایجاد می‌کرد. آمادگی بدنی بالا و تصمیم‌گیری‌های تاکتیکی مناسب، این تیم را به نمونه‌ای شکست‌ناپذیر در جهان تبدیل کرد.

موفقیت‌های تیم جوانان ایران در رقابت‌های گذشته نیز چشمگیر بوده است. در سال ۲۰۱۹ و سپس در سال ۲۰۲۳، ایران برای دومین و سومین بار قهرمان جهان شد و همیشه جزو مدعیان اصلی بوده است. این روند نشان‌دهنده رشد مستمر والیبال پایه ایران و سرمایه‌گذاری درست روی نسل جوان و آینده‌دار والیبال ایران است.

در حالی که تیم جوانان در اوج قرار دارد، تیم نوجوانان ایران امسال نسبت به دوره‌های گذشته کمی افت کرده و با قرار گرفتن در مقام چهارم جهان، موفق به کسب مدال نشد. نوجوانان که پیش‌تر همواره روی سکو حضور داشتند، امسال نتوانستند مدال کسب کنند و این موضوع نشان می‌دهد که رسیدگی بیشتر به رده‌های پایه و برنامه‌ریزی دقیق امری ضروری است.

موفقیت پی‌درپی تیم جوانان و وضعیت نوجوانان، مسئولیت سنگینی بر دوش فدراسیون والیبال و وزارت ورزش می‌گذارد. از همین نسل طلایی جوانان، هم اکنون بازیکنانی توانمندی در ترکیب تیم بزرگسالان حضور دارند و امروز جزو مهره‌های کلیدی و تأثیرگذار تیم هستند. این روند نشان می‌دهد که برنامه‌ریزی اصولی در رده پایه نه تنها موفقیت در مسابقات جهانی را تضمین می‌کند، بلکه آینده تیم ملی والیبال بزرگسالان را هم می‌سازد.

بنابراین حمایت ویژه از نسل طلایی جوانان، برنامه‌ریزی بلندمدت، فراهم کردن امکانات فنی و بدنسازی، ایجاد مسیر انتقال درست بازیکنان به تیم ملی بزرگسالان، از ضروریات حفظ جایگاه والیبال ایران در رده پایه است. همچنین رسیدگی به تیم نوجوانان و تقویت مسیر آن‌ها برای تداوم موفقیت‌های آینده بسیار مهم و ضروری است.

باید گفت والیبال پایه ایران امروز ترکیبی از اوج و چالش است؛ تیم جوانان با نمایش شکست‌ناپذیر، قدرت فنی بالا و انسجام تیمی مثال‌زدنی در اوج قرار دارد و تیم نوجوانان با افت اخیر، زنگ هشداری برای مسئولان فدراسیون و وزارت ورزش را به صدا درآورده است. حمایت و رسیدگی ویژه به تیم جوانان و تقویت مسیر نوجوانان، کلید موفقیت و حفظ جایگاه ایران در والیبال جهان خواهد بود؛ نسلی که امروز می‌درخشد و فردا می‌تواند ستون اصلی تیم ملی بزرگسالان ایران باشد.