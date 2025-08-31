بهبود وضعیت حوزه درمان در استان بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، احسان جهانیان عصر یکشنبه در آئین افتتاح بخش جدید ۱۶ تخت مراقبت‌های ویژه داخلی (MICU) در مرکز آموزش درمانی شهدای خلیج‌فارس بوشهر اظهار داشت: متأسفانه سرانه تخت بیمارستانی نسبت به جمعیت استان در حد مطلوب نیست و باید به سرعت برای کاهش این اختلاف تلاش کنیم.

وی از تصمیمات خوب و تخصیص اعتبارات مناسب در سفر ریاست جمهوری به استان بوشهر در بهمن‌ماه خبر داد و افزود: با تلاش‌های دکتر اخلاقی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر و همکارانشان، در مسیر تأمین نیازهای درمانی استان حرکت می‌کنیم.

جهانیان با تقدیر از نیروی انسانی متخصص و متعهد در حوزه سلامت خاطرنشان کرد: سلامت و امنیت دو نعمت بزرگ الهی هستند و زحمات کادر درمان زمانی ارزش خود را نشان می‌دهد که بیماران برای درمان مجبور به سفر به دیگر استان‌ها نباشند.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری بوشهر با بیان اینکه مجموعه استانداری تمام توان خود را برای هدف‌گذاری و اولویت‌بندی حوزه درمان به کار گرفته است، ابراز امیدواری کرد: با بهره‌برداری از این بخش‌های جدید و تلاش همکاران در دانشگاه علوم پزشکی، روزی برسد که هر هم‌استانی‌مان بتواند با خیال راحت و در نزدیک‌ترین مرکز به محل زندگی خود، خدمات درمانی مورد نیاز را دریافت کند و شاهد دستیابی به شاخص‌های استاندارد درمانی در استان باشیم.