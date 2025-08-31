به گزارش خبرنگار مهر، بخش جدید ۱۶ تخت مراقبت‌های ویژه داخلی (MICU) در مرکز آموزش درمانی شهدای خلیج‌فارس بوشهر عصر یکشنبه با حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری بوشهر، رئیس دانشگاه علوم پزشکی و مسئولین دانشگاه راه‌اندازی شد.

این بخش با اعتباری بالغ بر معادل هزار میلیارد ریال در راستای ارتقای دسترسی بیماران به خدمات تخصصی مراقبت‌های ویژه و بهبود شاخص‌های سلامت در استان بوشهر راه‌اندازی شده است.

با راه‌اندازی این بخش جدید در اورژانس هسته‌ای ۱۶ تخت مراقبت‌های ویژه بزرگ‌سالان (MICU) به ظرفیت بیمارستانی استان اضافه شد.

در این معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری بوشهر، رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، سرپرست معاونت بهداشت، دکتر حسن کشاورز سرپرست معاونت درمان، سرپرست معاونت آموزشی، سرپرست مرکز آموزشی درمانی شهدای خلیج‌فارس، مدیر حراست، مدیر روابط عمومی و بین‌الملل، جمعی از مدیران دانشگاه علوم پزشکی، مسئولین استانی و شهرستانی نیز حضور داشتند.