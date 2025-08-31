اختصاص ۲۰ میلیارد ریال از محل فروش ضایعات به بهسازی مراکز بهزیستی

به گزارش خبرنگار مهر، سعید ملااسماعیلی ظهر یکشنبه در نشست خبری دستگاههای تابعه امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی با اصحاب رسانه اظهار کرد: ۱۲ تن ضایعات به ارزش ۲۰ میلیارد ریال در اختیار سازمان بهزیستی استان قرار گرفت تا با مدیریت صحیح، صرف ارتقای زیرساختها و بهبود شرایط مراکز نگهداری و خدماترسانی شود.
وی افزود: این اقدام در چارچوب مسئولیت اجتماعی دستگاهها و با همکاری انبار تملیکی انجام شد و روند آن بهصورت مستمر ادامه خواهد داشت.
مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی با بیان اینکه همگرایی و همراهی دستگاههای مختلف زمینهساز چنین اقداماتی است، تصریح کرد: حمایت از سازمان بهزیستی و جامعه هدف آن، از اولویتهای مهم در برنامههای حمایتی این استان به شمار میرود.
وی ادامه داد: با توجه به شرایط اقتصادی کشور، دستگاههای مختلف از جمله اداره کل اقتصاد و دارایی، گمرک، اداره کل امور مالیاتی، بانکها، بیمهها و اداره کل اموال تملیکی استان، در چارچوب قوانین و مقررات با هدف حمایت از تولید، بهبود فضای کسبوکار و تأمین درآمدهای دولت فعالیت میکنند.
ملااسماعیلی تاکید کرد: در این راستا طی ماههای اخیر در بخشهای بیمهای، نظام مالیاتی، وصول مالیات و پشتیبانی از چرخه اقتصادی، همچنین در حوزه بانکی، گمرک و اموال تملیکی، تحولات ارزشمندی صورت گرفته و دستاوردهای قابل توجهی به دست آمده است.
نظر شما