به گزارش خبرنگار مهر، سلمان اسحاقی عصر یکشنبه در شورای اداری استان اظهار داشت: جایگاه مشاوران در دولت بر پایه اعتماد رئیس‌جمهور است و این اعتماد در خراسان جنوبی به معنای واقعی کلمه به خدمت‌رسانی به مردم معنا بخشیده است.

وی با قدردانی از تلاش‌های استاندار خراسان جنوبی در بازگشایی مرز یزدان پس از دو دهه تعطیلی افزود: این اقدام مهم، نتیجه رایزنی‌ها و پیگیری‌های دولت چهاردهم بود و موجب شد والی هرات نیز به تبعیت از این حرکت، همکاری خود را اعلام کند.

اسحاقی با بیان اینکه اقتصاد خط قرمز رئیس‌جمهور است، گفت: معیشت مردم خراسان جنوبی به موضوعات کلانی مانند مرزها، راه‌آهن و انتقال آب وابسته است و باید به‌صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد.

نماینده مردم قاین و زیرکوه ادامه داد: انتظار ما از دولت این است که وزرای کابینه حضور میدانی در استان داشته باشند تا تصمیمات بر اساس واقعیات و نیازهای مردم گرفته شود.

وی تاکید کرد: حضور رئیس بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه در استان می‌تواند در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی بسیار اثرگذار باشد.

وی با اشاره به پروژه‌های مهم استان تصریح کرد: راه‌آهن و طرح انتقال آب خلیج فارس دو امانت بزرگ مردم خراسان جنوبی در دست دولت هستند و نباید اجازه داد اجرای آنها به تأخیر بیفتد، چرا که نبود آب در آینده نزدیک می‌تواند منجر به خالی شدن استان از جمعیت شود.

اسحاقی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: زرشک، زعفران و عناب سرمایه مردم استان هستند و دولت باید با حمایت از کشاورزان و خرید تضمینی محصولات، جلوی سوءاستفاده دلالان را بگیرد.

وی افزود: حمایت از بیش از ۸۰ هزار خانواده وابسته به کشاورزی در استان می‌تواند ضامن امنیت غذایی و اقتصادی خراسان جنوبی باشد.

وی همچنین بر ضرورت پرداخت به موقع مطالبات گندمکاران و جلوگیری از واردات بی‌رویه برنج تأکید کرد و گفت: باید شرایطی فراهم شود که کشاورزان محصولات خود را با قیمت واقعی به فروش برسانند.

نماینده مردم قاین و زیرکوه در پایان خاطرنشان کرد: امید است دولت چهاردهم با اتکا به رهنمودهای مقام معظم رهبری و حمایت مردم، بتواند در برابر فشارهای دشمنان ایستادگی کرده و سرمایه اجتماعی کشور را بیش از پیش تقویت کند.