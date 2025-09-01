به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی ظهر دوشنبه در مراسمی به مناسبت سالروز شهادت امام حسن عسکری (ع) در مسجد امام حسن عسکری (ع) بیرجند، بیان کرد: مردم این خطه در طول تاریخ پایبندی عمیقی به آموزه‌های دینی و ولایی داشته‌اند.

استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه مساجد پایگاه‌های اجتماعی و فرهنگی با نقش تعیین‌کننده هستند، بیان کرد: در استان صدها مسجد فعال، نقش کلیدی در حفظ ارزش‌های اسلامی و تقویت همبستگی اجتماعی ایفا می‌کنند.

هاشمی، هرگونه هزینه در مسیر عمران و آبادانی مساجد را سرمایه‌گذاری ماندگار برای آینده فرهنگی و معنوی استان دانست و افزود: همراهی خیرین و مردم در توسعه فضاهای مذهبی امری ضروری است.