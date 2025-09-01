  1. استانها
۱۰ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۰۷

مساجد کانون سرمایه‌های معنوی و عامل انسجام اجتماعی هستند

بیرجند- استاندار خراسان جنوبی بر نقش کلیدی مساجد در حفظ ارزش‌های اسلامی و تقویت همبستگی اجتماعی تأکید کرد و گفت: هرگونه هزینه در این مسیر سرمایه‌گذاری برای آینده فرهنگی استان است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی ظهر دوشنبه در مراسمی به مناسبت سالروز شهادت امام حسن عسکری (ع) در مسجد امام حسن عسکری (ع) بیرجند، بیان کرد: مردم این خطه در طول تاریخ پایبندی عمیقی به آموزه‌های دینی و ولایی داشته‌اند.

استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه مساجد پایگاه‌های اجتماعی و فرهنگی با نقش تعیین‌کننده هستند، بیان کرد: در استان صدها مسجد فعال، نقش کلیدی در حفظ ارزش‌های اسلامی و تقویت همبستگی اجتماعی ایفا می‌کنند.

هاشمی، هرگونه هزینه در مسیر عمران و آبادانی مساجد را سرمایه‌گذاری ماندگار برای آینده فرهنگی و معنوی استان دانست و افزود: همراهی خیرین و مردم در توسعه فضاهای مذهبی امری ضروری است.

